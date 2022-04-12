台企銀助雙喜營造開辦員工持股信託 打造幸福職場

台企銀（2834）積極協助企業替員工創造福利，持續推動員工持股信託業務，日前與雙喜營造股份有限公司聯合簽訂企業員工持股信託契約，雙喜營造的員工未來可透過公司定期定額撥付獎勵金投資自家企業股票，享受公司盈餘成長並提前累積退休金。

台企銀表示，員工持股信託是協助企業留才、加強員工對公司參與感及凝聚向心力的一大利器，進而提高企業經營績效、增進勞資和諧，有利於公司股權安定 ；對員工而言，公司通常會提撥補助金，無形中薪資相對提高，且透過受託銀行專業操作，未來在員工退休時返還，相當於累積一筆退休金。

雙喜營造（5516）董事長邱宏章表示，員工為公司最重要的核心資產，公司為建構人才留任的架構，除了透過調薪、加薪及提供各項福利補助外，在台企銀主動洽訪過程中，得知該行積極拓展員工持股信託業務，邱宏章董事長也非常認同相關理念 ，後續即提報董事會決議，順利通過實施該制度，並擇定台企銀為受託銀行，代為保管及運用信託資金，希望成為員工退休後的生活支柱之一。

台企銀指出，台企銀為首家開辦自行員工持股信託的公股行庫，自2019年開辦至今，基層員工類加薪幅度為3%至5%，入會率更高達95%，約4900多名員工加入，成果顯著。藉由員工自身參與企業員工持股信託的經驗，發揮全行整合行銷力量推動業務，未來也將持續強化跨產業結盟、推動在地安養等，發展符合社會趨勢的全方位信託服務。