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國泰世華銀近2年4度ATM當機 金管會開罰200萬

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰世華銀行近2年4度出現ATM當機，金管會今對此開罰。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行近2年4度出現ATM當機，金管會今對此開罰。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀近2年4度發生ATM大當機，金管會今表示，認為國泰世華銀近期發生數起資訊系統異常，影響客戶使用金融服務穩定性，也未妥適建立內部控制制度，有礙健全經營之虞，開罰200萬元。

金管會銀行局表示，國泰世華銀去年10月17日進行EFT系統及資料庫升級作業後，隔天發生系統異常，影響網銀跨行轉帳交易、ATM存提款、轉帳交易逾時，造成部分交易扣帳未吐鈔、扣帳未入帳、存款未入帳等；去年10月19日上午再次發生相同交易異常，累計受影響的帳戶數為3萬2452戶。

之後，國泰世華銀為配合新功能上線而進行EFT系統改版，今年2月22日上線時再度發生相同交易異常，受影響帳戶數達2015戶，3月15日再因EFT系統磁碟機陣列資料讀寫出現異常，導致部分交易因處理逾時而失敗，受影響帳戶數732戶。

銀行局指出，國泰世華銀EFT系統發生多次缺失，造成ATM功能異常，且國泰世華銀ATM台數是金融機構排名第二，發生相關異常對客戶影響重大，有礙健全經營之虞，除依照銀行法對國泰世華銀核處200萬元。

此外，國泰世華銀去年有向金管會申請今年要新增設置246台ATM，銀行局也表示，在國泰世華銀改善經金管會認可前，除了金融服務欠缺偏鄉地區及無障礙ATM外，其餘皆暫停設置。

國泰世華 華銀 ATM

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