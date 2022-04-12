快訊

4月底確診數破千例不稀奇？莊人祥：破萬例「也可能發生」

食品廠煮珍珠鍋爐突爆炸 男噴飛倒地不治

台灣人壽攜手全家便利商店 推一起i健康活動

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
圖擷自台灣人壽官網
圖擷自台灣人壽官網

健康是人生重要的財富，做好積極的「健康管理」才能真正活得好、老得慢、病得少。為促進全民健康，中國信託金控子公司台灣人壽攜手全台近4,000家門市的全家便利商店，推出「全家一起i健康」活動，台灣阿龍邀全民「e起5動」，加入健康自主管理平台i健康計畫健康生態圈，享有免費自主健康管理、疾病風險預測以及人生風險防護等多元服務，不僅能精準掌握健康風險，更能找到最適合的保障解決方案。

台灣將在2025年邁入超高齡社會，國人健康意識已從發現疾病就醫，轉為預防勝於治療，去年7月台灣人壽攜手華碩電腦及醫聯網，保險、科技、健康三大產業跨界合作，領先推出一站式創新健康自主管理平台i健康計畫健康生態圈，透過華碩的區塊鏈技術，整合散落在各平台的個人健康資訊，導入AI科技預測個人疾病風險，並結合醫聯網提供即時的遠距醫療諮詢，這項服務更開放全民加入，台灣人壽希望人人都能擁有隨行醫師諮詢，普惠全民健康。

透過台灣人壽i健康計畫平台，民眾可以量測血壓、血糖、體脂等個人健康數據，有紀律關注個人健康，台灣人壽更貼心設計i健康積分兌換好禮的方式，鼓勵民眾每天上傳健康數據，精準掌握健康狀況及潛在風險，藉此規劃對應的醫療和保障方案。

i健康計畫平台更可以進一步連結預見保險顧問平台，找到最適合自己的專業顧問，他們可依據個人化的健康數據，協助民眾客製化兼顧健康促進並補足保障的解決方案，讓民眾把有限的預算花在最有效益的地方，達到預防、慢老及精準的健康人生。

為了帶動更多健康促進行為，即日起至6月30日止民眾加入i健康計畫，只要透過台灣人壽業務員完成e起5動的五個指定動作，包括接受拜訪、完成保戶調查、加入i健康計畫、保單健診及保單資料更新。

每完成一個動作即可獲得一次抽獎機會，每月抽出美國第一品牌iRobot掃地機器人一名(價值逾新台幣2萬元)，以及100元全家便利商店電子兌換券200名，完成動作越多，中獎機會越高。

活動期間內，只要完成加入i健康指定動作，不僅可累積i健康積分獎勵，再加碼贈送全家便利商店電子健康飲食兌換券乙張。

全家便利商店 台灣人壽 華碩

延伸閱讀

花火20系列經典！　2022澎湖國際海上花火節 4／25盛大呈現

買全家霜淇淋拿到這支湯匙 店員承認是限量版

澎湖花火節限定！全家便利商店推限量口罩、仙人掌霜淇淋

全家便利商店、「再睡5分鐘」跨界聯名！首度一次推4款Fami!ce霜淇淋　還有5款茶飲

相關新聞

央行：貨幣政策將朝向緊縮 籲中小企業做好財務規劃

全球進入升息循環，台灣中央銀行3月也跟進升息1碼，央行今日發布報告指出，主要經濟體啟動升息，央行也適時調整貨幣政策，貨幣...

台銀去年交出史上最佳績效 今年力拚ESG和金融創新

儘管面對全球疫情衝擊，臺灣銀行去(2021)年交出史上最佳的績效表現，根據統計，臺銀去年稅前淨利達170.1億，若加計政...

奇美實業承作星展綠色定存 加入全球碳權交易平台CIX

星展銀行針對企業推出「新台幣綠色定期存款」，獲得不少國內企業迴響，今天宣布全球最大ABS樹脂供應商奇美實業承作星展銀行台...

亞洲首家銀行 玉山金2035年全面「撤煤」

玉山金控宣布，將於二○三五年全面撤資（Phase-out）煤炭相關產業，為亞洲首家銀行承諾在二○三五年全面「撤煤」；政策...

上市櫃減資爆量 金管會設2防線

今年才過完第一季，上市櫃公司減資金額直逼歷史最高，金管會主委黃天牧昨天表示，未來審查時會特別留意；證期局長張振山則說，金...

電動二輪車強制險 一年保費擬400元

國內目前約有六十五萬輛微型電動二輪車，立法院財政委員會昨審查「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，金管會保險局長施瓊華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。