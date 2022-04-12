台灣人壽攜手全家便利商店 推一起i健康活動

健康是人生重要的財富，做好積極的「健康管理」才能真正活得好、老得慢、病得少。為促進全民健康，中國信託金控子公司台灣人壽攜手全台近4,000家門市的全家便利商店，推出「全家一起i健康」活動，台灣阿龍邀全民「e起5動」，加入健康自主管理平台i健康計畫健康生態圈，享有免費自主健康管理、疾病風險預測以及人生風險防護等多元服務，不僅能精準掌握健康風險，更能找到最適合的保障解決方案。

台灣將在2025年邁入超高齡社會，國人健康意識已從發現疾病就醫，轉為預防勝於治療，去年7月台灣人壽攜手華碩電腦及醫聯網，保險、科技、健康三大產業跨界合作，領先推出一站式創新健康自主管理平台i健康計畫健康生態圈，透過華碩的區塊鏈技術，整合散落在各平台的個人健康資訊，導入AI科技預測個人疾病風險，並結合醫聯網提供即時的遠距醫療諮詢，這項服務更開放全民加入，台灣人壽希望人人都能擁有隨行醫師諮詢，普惠全民健康。

透過台灣人壽i健康計畫平台，民眾可以量測血壓、血糖、體脂等個人健康數據，有紀律關注個人健康，台灣人壽更貼心設計i健康積分兌換好禮的方式，鼓勵民眾每天上傳健康數據，精準掌握健康狀況及潛在風險，藉此規劃對應的醫療和保障方案。

i健康計畫平台更可以進一步連結預見保險顧問平台，找到最適合自己的專業顧問，他們可依據個人化的健康數據，協助民眾客製化兼顧健康促進並補足保障的解決方案，讓民眾把有限的預算花在最有效益的地方，達到預防、慢老及精準的健康人生。

為了帶動更多健康促進行為，即日起至6月30日止民眾加入i健康計畫，只要透過台灣人壽業務員完成e起5動的五個指定動作，包括接受拜訪、完成保戶調查、加入i健康計畫、保單健診及保單資料更新。

每完成一個動作即可獲得一次抽獎機會，每月抽出美國第一品牌iRobot掃地機器人一名(價值逾新台幣2萬元)，以及100元全家便利商店電子兌換券200名，完成動作越多，中獎機會越高。

活動期間內，只要完成加入i健康指定動作，不僅可累積i健康積分獎勵，再加碼贈送全家便利商店電子健康飲食兌換券乙張。