奇美實業支持永續發展 承作星展銀10億元綠色定存

星展銀行持續透過創新綠色金融產品，倡導並鼓勵客戶一起支持永續，在對企業推出「新台幣綠色定期存款」後，獲得市場熱烈迴響，其中全球最大ABS樹脂供應商奇美實業承作星展銀行台北分行新台幣10億元綠色定期存款，同時也加入由星展集團、新加坡交易所及淡馬錫等合資成立的全球碳權交易平台Climate Impact X（CIX），成為少數率先加入的台灣企業，與星展攜手發揮正面影響力。

星展銀行領先業界推出企業客戶新台幣綠色定期存款，截至3月底，合計已有10家企業響應，規模近新台幣40億元。其中，奇美實業向星展銀行台北分行承作新台幣10億元綠色定存，也是星展銀行台北分行至今最大規模的一筆，作為綠色貸款及永續連結貸款的資金來源。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，永續為星展重要發展策略，持續以金融專業協助企業將永續與營運相結合，透過永續連結貸款及綠色存款等金融產品，與客戶攜手落實永續。企業透過綠色定存不僅可為永續發展提供資金動能、享有專屬的綠色定存利率，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視，因此我們樂見更多企業一同響應。

奇美實業除將資金投入綠色定存，也於今年4月加入由星展集團、新加坡交易所及淡馬錫等單位合資在新加坡成立的全球碳權交易平台Climate Impact X（CIX），成為少數幾家率先加入該平台的台灣企業。CIX以全新平台和產品，滿足碳信用買賣者的需求，例如項目市場平台（Project Marketplace）提供能滿足企業永續發展目標的自然氣候解決方案；拍賣平台（Auctions）可競標特定的碳信用專案或項目組合；碳交易所（Exchange）則提供跨國企業與機構投資者標準化合約，以促進大規模高質量的碳信用交易。

奇美實業長期關注低碳永續議題，曾於2021年8月與供應商合作，藉由支持自然保育完成全球首次丁二烯碳中和運輸。近年響應聯合國責任投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI），支持永續發展，除避免將資金投資於高汙染、博弈及菸酒等道德疑慮產業外，2021年更將被投資公司在ESG領域之綜合表現納入投資指標，作為投資分析和決策參考；近期亦積極參與綠色金融創新發展，購入風力發電業、公營發電業、金融業所發行之綠色債券及此次的綠色定存。

截至今年2月底，奇美實業在綠色金融商品投入資金總額超過新台幣30億元，未來在投資、融資等金融領域，將持續以推動永續綠色創新作為重要指標，並與在ESG面向深具國際視野的金融夥伴持續深化合作。