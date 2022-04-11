漢唐3月營收19.35億元 月增10.9%
漢唐（2404）3月合併營收19.35億元，月增10.9%，年減20.4%。
漢唐今年第1季合併營收57.93億元，季減23.3%，年微減0.03%。今天股價下跌4元，成交量525張，收181元。
漢唐日前公告，實施第七次庫藏股買回金額達已達5億7,394萬3,069元，共計買回3,000張股票，平均每股買回價格191.31元，占公司發行股數的1.57%。較原訂買回期間至5月6日，提早一個月達陣。
漢唐去年稅後純益27.69億元，年減31.3%；每股稅後純益為14.53元，表現雖不如前年的21.16元，仍賺逾一個股本。
因應市場需求續旺，半導體客戶加碼擴產，漢唐董事會決議，擬以約5.9億元於台南新市購買不動產，以承接大客戶新建廠房工程需要。
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