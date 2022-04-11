NFT、加密貨幣為何不納管？金管會曝關鍵原因

金管會主委黃天牧說，NFT或是加密貨幣，是否納入金融體系監管，這需要全球監理機關的共識，今年3月歐洲三個監理機關都同步警告，一般投資人不要涉及虛擬貨幣，金管會不是逃避、只是仍在觀察中。

也就是說，在全球監理機關尚未有監管共識前，NFT或加密貨幣納管時程仍需觀察。

立委張其祿在財委會上說，當初金管會開放純網銀，是要達到創新性的金融服務，現在金融科技商品有很多創新，例如NFT或是加密貨幣，這些金融科技商品，是否未來有機會可以跟純網銀產生關聯？成為純網銀潛在競爭力？

黃天牧說，NFT、和加密貨幣是很新的東西，何時可以納入金融體系，就監理機關立場是很審慎的，今年3月歐洲三個監理機關都同步警告，一般投資人不要涉及虛擬貨幣。

他說，金管會不是想逃避，而是這些虛擬貨幣是否納入金融體系做監管，仍需要全球共識，還需要觀察，「但我們不會說不理他，我們還在觀察中」。

歐洲銀行監理總署、歐洲證券暨市場監理總署、及歐洲保險及年金監理總署，三大監理機關在3月17日同步警告消費者加密資產的高風險和投資性，指出加密資產對一般大眾來說，不是合適的投資、支付或匯兌工具。

這三大歐洲監理機關更進一步警告，民眾若想購買這些加密資產，將面臨血本無歸的可能。

歐洲監理機關提出四大示警，一、消費者應警惕誤導性廣告的風險(包括透過社群媒體及網紅)、二、該等投資聲稱的高報酬是否合於現實，三、應意識到加密資產和相關產品未受現行歐盟金融服務法規的規範，四、其投資行為未受到監理機關對一般消費者投資合規金融商品的保護。