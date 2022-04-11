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陽信銀首季稅前EPS 0.47元 擬配發每股股利0.6元

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導

陽信銀行成長動能強勁，依該行首季自結獲利，今年首季稅前淨利14.09億元，年增26%，不僅超前預算目標進度，並且再創新猷，稅前每股盈餘為0.47元。3月份單月稅前淨利達4.87億元，較去年同期大幅成長42%，已連續三個月改寫歷年同期新高，表現亮眼。

此外，陽信銀表示，其中主要獲利來源，包括利息收入、手續費收入以及財務操作收入，分別較去年同期成長7%、16%及8%。尤其，三月底存放款總餘額合計1兆零73億元，一舉衝破兆元大關，達成新的里程碑。

在授信品質方面，三月底逾放比0.15%、備抵呆帳覆蓋率971.53%，兩項營運指標皆優於同業平均。此外，截至三月底總資產為6,582億元，淨值達384億元，較去年同期分別上升7%及4%，營運規模穩健成長。

針對今年展望，陽信銀表示，升息趨勢下，有助提升核心業務收益，整體環境有利銀行業營運發展，加上持續提高財務操作收益比重，積極拓展理財、信託及消金業務，厚實獲利基礎，今年獲利動能可穩定攀高。

陽信銀去(110)年稅後盈餘25.67億元，EPS0.87元，上(3)月董事會已通過提案，將於今年股東常會決議後，分派每股股票股利0.4元及現金股利0.2元，合計分派股利0.6元。

該行目前普通股股本為302.95億元，分配股票股利12.12億元後，股本預計可達315.07億元。除藉由盈餘轉增資強化自有資本外，今年度亦計畫辦理現金增資15億元及發行無到期日次順位金融債券10億元，以提高資本適足率，並持續強化資本結構。

陽信銀聚焦ESG發展，參考赤道原則精神修訂內部授信通則，並於今年1月董事會通過訂定「環境保護、社會責任及公司治理（ESG）實務守則」，成立ESG委員會，下設各小組，涵蓋公司治理、環境保護、社會參與、綠色金融等議題，定期向董事會呈報成果，以強化ESG組織、運作與執行，落實永續環境與金融發展。

股利 ESG

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