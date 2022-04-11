數字科技3月營收1.57億元 月增17％

網路生活平台數字科技（5287）今（11）日公告3月營收1.57億元，較上月與去年同期增長17％與14％，累計第1季合併營收4.46億元，季減5%，年增14％，3月及第1季合併營收，均創歷史同期新高。

數字科技指出，旗下591房屋交易，提供不動產租、售與新建案資訊，垂直整合居家服務，透過實價資訊等資訊，提升服務內容；8891汽車秉持資訊真實及海量新車開箱、試駕與影音內容服務；8591寶物交易因台灣遊戲需求穩健，香港知名度逐漸提升，台港營收齊揚。目前三大成熟平台有充沛的線上刊登件數，與活躍的網站造訪人數，推升公司3月合併營收雙成長。

第1季主要成長動能包括台灣591房屋交易第1季營收雙位數成長，以及8591、8891、Tasker出任務外包網等平台貢獻營收，推升第1季合併營收創歷史同期新高。

數字科技本季謹慎關注台灣疫情對市場的變化，591房屋、8891汽車將持續優化功能，加上518熊班、小雞上工與Tasker出任務各自耕耘受眾族群，以期多元服務，發揮平台綜效，對中長期營運仍持正向看法。