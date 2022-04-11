國泰金3月賺118.5億元 歷年同期次高

國泰金控（2882）今(11)日傍晚公布獲利自結數，3月稅後純益118.5億元、年減34.5%，金額創歷年同期次高；前三月稅後純益342億元、年減40.0%，金額創歷年同期次高。

累計國泰金今年前三月每股稅後純益2.58元，也是歷年同期次高。以下為國泰金新聞稿對獲利的說明文字。

國泰金控 2022年3月份稅後淨利118.5億元，累計稅後淨利342.0億元，較去年同期減少，主因去年金融市場上行，投資收益高基期所致。今年以來各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰人壽獲利再創佳績：國泰人壽3月稅後淨利90.7億，累計稅後淨利達258.9億，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，保險本業穩健營運，整體財務表現維持良好。3月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為172億元及52億元，為業界第一。

近期俄烏戰事延續，信評公司亦陸續於3月進一步調降俄羅斯主權信用評級，然3月份國泰人壽持有俄羅斯債券之6.2百萬美元債息悉數順利入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力；惟囿於國際制裁及付款金流受阻，4月預定收取之3.9百萬美元債息或有改採盧布支付可能，若屆時以盧布支付，將依市場匯率進行匯兌評價，立即反應匯率風險於兌換損益，不影響預期信用損失之估計。國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於2月份保守評估俄羅斯部位利息及本金之不確定，並依Stage III提列預期信用損失，故本月暫不調整減損預期，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

面對國內外金融局勢波動，國泰人壽投資團隊維持一貫靈活操作，專注於創造良好投資績效，而近期隨Fed正式步入升息循環並展現積極抗通膨之政策立場，支撐美元走強，並促使3月台幣續貶逾2%，加以替代避險操作得宜，有助避險成本顯著改善並增添獲利動能，外匯價格變動準備金亦連續第三個月淨提存，餘額回升至200億元以上，創兩年來新高。國泰人壽RBC 逾350%，強健的資本水準及財務實力，將是公司持續因應挑戰，掌握市場先機之有利基石。

保險業務方面，為協助民眾因應高齡化浪潮，國泰人壽持續推動保障型商品，其中以重大傷病及基礎醫療商品為主，3月份整體健康及意外險銷售量較上個月成長6成，整體FYP亦較上個月成長超過9成。3月儘管俄烏衝突未歇及升息議題令金融市場震盪加劇，投資型商品單月銷售量仍突破百億，相較上月翻倍，其中，國泰人壽加強推動具保障功能的投資型壽險，參與市場同時亦兼顧資產保全，創下銷量較上個月大幅成長逾一倍之佳績。

國泰世華獲利表現穩健：國泰世華銀行3月稅後淨利21.3億元，累計稅後淨利68.7億元，較去年同期成長7％。今年以來，房貸、企業及小額信貸等放款量均成長，累計淨利息收入較去年同期增加10%，手續費因保險商品銷量表現亮眼，挹注整體累計淨手續費收入年成長14%；信用卡有效卡數持續維持市場第一的領先地位，統計至3月底為546萬張，較去年同期成長6%。2022年3月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為1944%，資產品質維持穩健。

國泰世華旗下主力信用卡CUBE卡於第二季推出全新功能，除原本三大權益回饋方案，卡友可搭配國泰世華網銀App領取加碼回饋，期透過多樣化的刷卡回饋方案刺激消費，以持續提升整體手續費收入。

國泰產險獲利與簽單保費皆呈雙位數成長：國泰產險3月稅後淨利2.1億元，累計稅後淨利8.3億元，較去年同期大幅成長68％。在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，簽單保費呈雙位數成長。投資績效在投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得下，維持優異表現。

核心業務部分，3月簽單保費22.6億元，累計簽單保費65.2億元，年成長19%，位居市場第二。其中佔比最大之車險業務，藉由防疫險客戶名單接觸非既有車險客戶，穩定新轉件動能，累計簽單保費年成長11%；商業險之火險業務方面，除拓展法人新業務，亦積極爭取重點標案，累計簽單保費年成長57%；新種險與海上保險亦表現穩定，累計簽單保費皆有雙位數的成長。

國泰證券各項業務持續成長：國泰證券3月稅後淨利2.1億元，累計稅後淨利4.0億元，較去年同期減少，主因市場交易量萎縮；然而，國泰證券各項業務仍持續成長，在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計前3月達3.82%，較去年同期成長23%；台股定期定額扣款金額持續成長，續創新高表現，累計扣款金額較去年同期成長1倍。展望未來，國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩居第一：國泰投信3月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利4.2億元，較去年同期成長24%。3月烏俄戰爭持續，另因應通膨，聯準會啟動升息，金融市場震盪劇烈，國泰投信產品仍受到投資人青睞逢低買進，基金規模持續成長，亦獲得專業評鑑機構多項獎項肯定，其餘各項業務穩定發展，總管理資產規模持續超越1.2兆台幣，穩居市場第一。