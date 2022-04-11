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亞洲銀行業首家 玉山金承諾2035年全面「撤煤」

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
玉山金控宣布，2035年全面撤資(Phase-out)煤炭相關產業，為亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤。圖／玉山金控提供
玉山金控宣布，2035年全面撤資(Phase-out)煤炭相關產業，為亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤。圖／玉山金控提供

為實踐COP26減碳目標，玉山金控（2884）今宣布，將於2035年全面撤資（Phase-out）煤炭相關產業，為亞洲首家銀行承諾在2035年全面「撤煤」；此項政策適用於玉山金旗下所有子公司及海外據點，積極管理金融資產碳排放，增加綠色資產，降低投融資部位中的灰色資產，透過金融資源引導，推動社會能源轉型，實踐全球氣候目標。

玉山金表示，針對煤炭商業活動，包括燃煤發電、煤礦開採及設備、煤炭買賣、煤炭運輸等佔營收逾5%的企業，扣除協助企業減碳轉型的專款資金，玉山金將於2035年底全面撤資煤炭相關產業。至於銷售給顧客的債券，若涉及煤炭相關企業，也將全面於2030年底進行標示，並於2035年底停止銷售。

玉山金總經理、永續長陳美滿表示，玉山自2019年已不再提供燃煤電廠專案融資，如今更進一步承諾撤資（Phase-out）煤炭相關產業，是玉山邁向淨零重要里程碑，希望發揮金融業影響力，協助全球能源系統脫碳轉型。玉山今年2月也取得SBTi科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets Initiative）目標核定通知，為台灣首家、亞洲第2家完成SBT目標審查的金融業。

玉山金表示，玉山已逐步改變原有的投融資業務政策與流程，提供往來企業永續發展轉型路徑及減碳諮詢服務，鼓勵企業進行碳盤查、設定減碳目標，若申請永續連結貸款並達成減碳目標，也可享有優惠授信利率。

為達2050淨零碳排銀行目標，玉山積極打造永續營運環境，透過取得綠建築標章、建置太陽能設備、擴大綠電採購比重及導入內部碳定價等方向努力，玉山金控及玉山銀行將永續結合金融專業，發揮金融影響力加速社會去碳的助力，鼓勵顧客減碳並積極協助轉型、將資金導入低碳及再生能源產業、發行零碳信用卡、支持企業永續籌資。

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