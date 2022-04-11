逾65萬輛電動自行車須保強制險 五年保費初估2千元

國內目前約有65萬輛微型電動二輪車，未來將納管、要求投保強制險，金管會保險局今（11）日表示，擬採五年期的長年期保單，初估費用約2,000元，換算下來一年約400元，會比機車強制險便宜。

立委鍾佳濱在立法院財委會上質詢時表示，汽車強制險一年期，保費約一千多元，機車強制險則分一年期、二年期，保費數百元，關注微型電動二輪車未來強制納保後的費用約要多少。

金管會保險局長施瓊華表示，由於過去並未有相關資料，如以微型電動二輪車損失經驗來推估，繳納方式為五年期，費用約2,000元左右，換算下來一年約400元，會比機車強制險便宜。

鍾佳濱進一步指出，微型電動二輪車強制納保後，預計有逾65萬輛車受影響，加上政府淨零排放計畫，預計2040年達到新車銷售100%電動化，在強化罰則註銷牌照、未來電動車增加下，是否會對特補基金造成負擔？

施瓊華說，是，這也是為何採取一次採取五年投保的原因，希望不會有頻繁異動，讓特補基金負擔亦能隨之減輕。

鍾佳濱也提及，根據公路總局統計，目前全台約有222萬輛機車未投保強制險，每年約開罰20萬件，仍有四成不願投保，該如何解決此問題。

公路總局則說，按照規畫將在舉發強制險通知單上新印上投保條碼和資訊，民眾繳罰單時，即可順便投保，預計四月下旬可上路。