響應世界地球日 富邦金攜手富邦悍將舉辦主題日

響應世界地球日，富邦金控（2881）今(11)日表示，將於4月22日至4月24日攜手富邦悍將在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，為降低對環境的衝擊，達到淨零碳排的永續目標。

悍將球員們將再度穿上環保主題球衣，同時在球場打造中職首座系統化環保回收站「Green Station」，更推出悍將Green Lab系列商品。

富邦金控旗下包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券等四大子公司也將於4月23日、4月24日於球場推出永續主題活動，邀請球迷們共同參與綠色生活。

富邦金控董事長蔡明興表示，近年全球氣候異常、極端氣候加劇，「地球的永續危機讓我們深刻體認到企業之於環境當責的重要」。

2021年富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫，在金融領域，積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資、協助潔淨能源發展、提升資產韌性的保險商品，期望以金融力量引領產業邁向低碳。

在非金融領域，富邦更結合長期贊助之四大馬拉松賽事，預計在五年內為台灣種下10萬棵樹，達到植樹減碳及生態復育的目標。

今年富邦金控更進一步將場域從馬拉松延伸到棒球場，將在世界地球日攜手富邦悍將於新莊棒球場推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，全面發揮企業影響力推動綠色賽事，邀請大家共同奔向綠色永續。

「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，富邦金控將攜手富邦悍將於新莊棒球場內推出中職首座系統化環保回收站「Green Station」，為本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板的大型環保回收站；更首度推出將球員汰換之裝備以及全壘打牆帆布再製的Green Lab系列商品。

繼去年推出環保主題球衣大受好評後，富邦悍將球員們此次也將穿上採用ECOGREEN環保回收絲製成的「Run For Green 環保主題球衣」。

透過各項綠色永續行動，富邦致力打造綠色賽事與球場生活體驗，表達支持永續環保的心意。

富邦金控四大子公司也將共同響應「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，4月23日、4月24日將於球場設置富邦人壽-河川保育、台北富邦銀行-富邦奈米2號【投永續】、富邦產險-陸海空大隊捍衛環境、富邦證券-投資我們的星球等四大永續主題活動攤位，讓民眾透過遊戲互動更深刻了解永續與金融商品的結合。

迎接世界地球日，富邦金控歡迎民眾闔家來到新莊棒球場，共享綠色永續的棒球盛宴。