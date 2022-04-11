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永豐DAWHO玩金融美學 首創時尚聯名設計

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」攜手法國時尚品牌「BLVCK」推出限量黑虎玩偶為聯名專屬設計，打造金融時尚。左為永豐銀行總經理莊銘福。照片提供／永豐銀
永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」攜手法國時尚品牌「BLVCK」推出限量黑虎玩偶為聯名專屬設計，打造金融時尚。左為永豐銀行總經理莊銘福。照片提供／永豐銀

永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」導入多元投資服務，積極協助年輕世代邁出理財第一步，包括台灣或海外市場股票、單筆或定期定額及智能理財等一應俱全。永豐銀行指出，DAWHO除整合消費、儲蓄與彈性資金功能外，投資應用則整合大戶投、美股專區與定期定額ShareShares及ibrAin智能理財等工具，在DAWHO App內即可一覽全貌，協助年輕世代累積財富。日前DAWHO更線上舉辦「DAWHO之夜」，邀請人氣KOL（Key Opinion Leader）透過社群直播、分享理財經驗，亦攜手法國新興品牌打造時尚聯名設計，建構滿足年輕世代需求的核心帳戶。

永豐銀行表示，DAWHO整合集團資源推出「大戶投」，簡單步驟輕鬆綁定後可交易台灣或海外市場股票，至去（2021）年底已累積近20萬用戶；同時結合美股專區及ShareShares以單筆或定期定額方式投資美股，後者主推市場最低投資門檻新台幣1,000元，獲平均35歲年輕投資人青睞，締造單月投資金額倍增紀錄，其中近8成使用者為DAWHO客戶，突顯相關功能吸引年輕世代。

永豐銀行進一步指出，近期國際局勢瞬息萬變，突顯建立「紀律性理財」的重要性，也是追求「Work Hard, Play Hard」的年輕世代亟須關注的議題。DAWHO陸續導入多元理財服務，希望以金融業核心能力，幫助客戶趁早建立紀律，打造投資、消費及儲蓄的正循環。

除提供多元投資服務外，DAWHO更精心為客戶營造驚喜，近期開業界之先，攜手法國時尚品牌「BLVCK」推出限量黑虎玩偶為聯名專屬設計，傳遞頂級尊榮感受。本（4）月初也特別邀請知名房市專家與投資達人YouTuber舉行「DAWHO之夜」社群直播，與DAWHO客戶分享時下理財心法，創上千人同時在線紀錄

永豐銀行 美股

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