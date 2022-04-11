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疫情嚴峻 永豐金喊異地備援：居家上班不超過25％人力

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
永豐金控。本報系資料庫
永豐金控。本報系資料庫

因應COVID-19疫情升溫，永豐金控（2890）宣布，已於上周五啟動重要維運單位異地備援，並於今（11）日開始實施員工居家上班機制，上限以不超過25%人力為原則，未來將視疫情進行滾動性修正，以落實營運不中斷，做到「防疫最優先、員工最重要、服務要持續」三大目標。

永豐金控表示，上周五已經啟動重要維運單位如作業、信託、資訊、金融市場、信用卡授權、客服中心等異地備援後，並於4月11日開始，授權各單位主管彈性實施居家辦公措施。

為保護員工及客戶的安全，永豐金子公司各營運據點櫃檯除既有隔板等防護外，也加購快篩試劑，讓有疑慮的員工進行快篩，讓員工安心、客戶放心。此外，在其他防疫措施方面，外賓或訪客進出各辦公大樓維持實聯制，各項業務活動均要求保持社交距離，以及減少不必要的實體會議等多項防疫措施。

永豐金控已設置防疫長一職並建立跨子公司專責小組，統籌國內、外據點各項營運不中斷措施、員工健康通報管理、衛生及環境安全維護與防疫物資管理及資訊設備支援等工作，規劃並調度防疫工作與資源，降低疫情的衝擊。

永豐金控 疫情

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