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投資型保單禁連結高收益債 五千億部位「慢慢會消失」
金管會出手控管投資型保單連結高收益債基金，保險局長施瓊華今（11）日表示，目前投資型保單連結高收益債基金規模約5,000億元，未來新法規上路後，投資部位如有調整，即不能再新增投資，「慢慢就會消失」，將於4月將找業者討論，預計6月底前會公布新法規。
立委曾銘宗今天在財委會上詢問，投資型保單未來是否確定不能再連結高收益債基金？金管會保險局長施瓊華表示，「應該會處理」，且類全委保單也會一併調整。
曾銘宗進一步指出，針對這類型保單未來調整後，對保險市場衝擊有多大，影響程度又有多深呢？
施瓊華指出，從新法令發布後，並不會馬上要求出清，但若有投資部位調整的話，未來不能再新增投資，而目前投資型保單連結非投資等級債券基金（高收益債基金）的規模約有5,000億元，因此未來投資部位如有調整，以後就不能再買新的，慢慢就會消失。
據了解，保險局原先預計在第二季公布新法規，研擬對投資型保單連結標的進行限制，即是新的投資型保單，禁止連結非投資等級債券基金，一律得BBB+以上的投資等級債券，引起市場關注未來此商品恐難再見配息率5%的水準。
施瓊華強調，新規定並不溯及既往，由於保戶是非專業投資人，因此即便是為保戶操作的部位，希望未來能承受的風險，仍以投資等級債券為主，將於4月將找業者進行實務上討論，預計6月底前會公布新法規。
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