長榮減資逾五成讓股價重摔 金管會新設兩道防線

今年首季有18家上市櫃公司減資、減資額575億元逼近2018年全年數字，金管會新設兩道防線，一是發函給會計師公會，針對減資超過5成的上市櫃公司需要附註說明合理性和必要性，二是發函給投保中心，讓投保中心在股東會上表達關心。

長榮（2603）3月15日宣布減資60%、讓股價重摔，引發市場和立委關注。立委費鴻泰說，過去減資是助攻股價，今年減資潮反而是股價緊箍咒，更可能稀釋小股東持股，進而控制董事會？

證期局長張振山說，減資是公司調整資本結構的方式，股價則是看市場解讀，但他也坦言，減資的確會稀釋股東持股，因此金管會採取兩大措施。

一是，發函給會計師公會，只要企業減資超過5成，會計師需要附註說明對財業務結構影響、及合理性和必要性說明，企業報送減資案給金管會審查時，金管會會特別審查。

二是，發函給投保中心，主因是減資行為跟業務財務關聯性度很高，保發中心會在股東會上表達關心。

依照現行規定，不論企業減資多少，都需要報送金管會個案審查通過且需經公司股東會通過，且減資後一年內禁止再做現金增資。

張振山說，減資後一年內不能做現增，有立委希望把「閉鎖期」時間拉長，但公司經營型態隨時都有變化，不宜用僵固性的絕對值做處理。

據統計，今年首季共有18家上市櫃公司做減資，減資金額達574.86億元，已經逼近2018年共37家減資、減資額635億元。