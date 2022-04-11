戰事與疫情影響 研訓院TAIFRI指數創六個月來新高

台灣金融研訓院今(11)日發布3月TAIFRI指數(Taiwan Financial Risk Index)編製結果，因俄烏戰爭衍生的經濟角力戰進一步推升了全球通膨，加上上海再次封城防堵疫情導致中國經濟風險遽增，近期海外重大經濟事件使TAIFRI連續三個月攀升至98.6，創下2021年10月以來新高。

TAIFRI共有四大構面、11項次構面，其中的不動產次構面，俄烏戰爭國際原物料大漲導致房屋相關建材成本上升，且自住購屋需求仍強，致短期住宅成交價格漲幅大於租金，使風險分數上揚。

另外，美國聯準會升息、縮表、戰爭、疫情等事件驅動海外信用風險與市場波動，導致「海外市場風險」分數大幅上揚，惟國內金融市場未明顯受到俄烏戰爭影響，引發連鎖效應的風險僅略為增加，表現相對穩定，綜合整體風險評估則仍在穩定區間。

以下為各構面主要風險變化分析

第一構面「資產評價壓力」：不動產

不動產市場：住宅房價租金比上揚，風險升溫 。因俄烏戰爭國際原物料大漲導致房屋相關建材成本上升，且自住購屋需求仍強，農曆春節前買氣遞延至3月，短期拉高房價水準。由於租金漲幅小於價格漲幅，導致3月住宅價格租金比攀升至49.4倍，不過商辦租金持續上揚，使得商辦房價租金比略有下滑，且新增房貸核貸成數也仍在六成五左右，稍微緩解不動產風險，但總和來看3月整體不動產風險仍較2月上揚。

股票市場：風險較2月略增。3月台股大盤本益比較2月略為增加，央行升息效應股市收益率與公債殖利率差降至本年度新低，股市風險略增。

企業債務：企業融資成本仍相對偏低。隨著央行啟動升息，3月底BBB等級公司債利率來到近兩年新高，10年期公債殖利率亦攀升，4月初已來到近五年新高，3月底兩者利差降至TAIFRI編製期間(2007年8月至今)新低的0.46，企業融資成本仍相對偏低。

價格波動度：價格波動風險趨緩。3月台股表現未明顯受央行升息影響，台指VIX下滑，價格波動風險略為趨緩。

第二構面「非金融部門的穩定度」：俄烏戰爭情勢不明，企業放款年增率下降

企業部門方面，2月受年節影響，銀行對企業放款年增率較1月下滑，3月年增率雖略較2月成長，但因俄烏戰爭情勢不明，加上銀行業管控企業建築放款趨緩，放款年增率較年初下降。

家計部門方面，國人的海外高收益債券基金投資已經連續2個月下滑，反映了升息對投資偏好的影響，高風險資產的減碼降低了家計部門風險。

第三構面「金融部門的穩定度」：我國銀行體質穩健風險和緩

資產品質與資本結構方面，銀行業逾放比、呆帳覆蓋率與資本適足率仍處於歷史最佳區間水準，金融部門持續維持良好的穩定度。

期限結構方面，年前受企業資金調度以及升息前加速申貸的影響，存放比終結連續五個月的下滑重回七成水準。3月央行啟動升息之後，後續國銀資金運用策略將牽動存放比走勢發展。

第四構面「傳染與蔓延」：海外市場風險上揚

海外市場風險：恐慌指數與信用違約風險指數攀升。美國聯準會上半年即將啟動第二波升息及大幅度縮表，海外市場信用風險也隨之升溫，加上俄烏戰事與中國疫情影響擴大，導致歐洲與中國VIX指數大幅成長，海外主要市場風險亦全數上揚，海外市場風險分項指數攀升至2020年7月以來新高。

國內金融市場傳染效應：傳染風險攀升。3月國內金融市場傳染分項風險指數上升至2021年10月以來高點，惟走勢並未呈現連續上揚。由於國內金融市場未明顯受到俄烏戰爭影響，表現相對穩定，顯示3月系統性風險在我國金融機構之間引發連鎖效應的風險僅略為增加。