富邦證取消複委託七國最低手續費 股票、ETF皆適用

投資人還在煩惱交易海外股票時，要先試算多少交易金額才能達到最低手續費門檻嗎？富邦證券為國內首家針對海外股票市場取消最低手續費的券商，從即日起至2022年底，七國海外市場包括美、中、港、日、新、英及德國股市全面取消最低手續費，不論交易股票或者ETF通通適用！投資人可彈性依據市場狀況及投資需求隨時進場，不再因為最低手續費的投資成本考量，錯失參與市場上漲的獲利機會。

近期國際市場波動劇烈，投資人若為了要達到最低手收門檻(目前國內各大券商公告的牌告最低收費為25~50美元)，動輒需要交易1~2萬美元才可達到最低收費限制，大大增加小資族的操作難度。富邦證券取消最低手續費的門檻，提供小資族逢低分批佈局的便利性，也大幅增加獲取資本利得的可能性。雖然海外券商免手續費，但交易相關的電匯費用，也是一筆不容小覷的隱形投資成本，相較之下，富邦證券複委託取消最低手續費，可說是實實在在降低投資成本的貼心優惠。

富邦證券指出，近年來國內券商複委託投資連年快速成長，近三年的年複合成長率達24.5%，顯示複委託已成為台灣投資人資產配置的重要工具之一。其中，美股為全球最大投資市場，大型公司選擇較多、流動性佳且財務較透明，已躍居國人最愛的投資市場。富邦證券特別與美國Nasdaq合作，只要透過富邦e點通與富邦e+看盤系統，即可免費享有美股即時報價服務到年底，輕鬆掌握美股投資脈動。此外，富邦證券也致力於提供投資人便利且多元的七國海外市場交易平台，交易不受時間及地點的限制，輕鬆當全球龍頭企業的股東。