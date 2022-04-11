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理專A錢報送資料太少 金管會斥不能接受要請台銀喝咖啡
立委高嘉瑜詢問台銀理專A錢調查進度，銀行局長莊琇媛說，目前台銀回報影響6名客戶、影響金額是2800多萬元，但因報送資料很簡單會請台銀補充資料，金管會主委黃天牧說，無法接受台銀報送資料不足，要求台銀兩周內回報完整資料，並請台銀到局說明。
高嘉瑜說，媒體報導台銀張姓理專挪用客戶金額是上億元，為何台銀卻僅回報2800多萬元？
莊琇媛說，主要是台銀表示，其中張姓理專與一名客戶資金往來複雜，還需要做進一步調查，因此先回報影響客戶金額是2880多萬元，會督促台銀盡快了解真相。
高嘉瑜說，張姓員工調職才被發現，台銀從網銀盜用，盜用同事印章等，都凸顯台銀沒有照內部SOP，台銀內控三道防線是否失靈？
莊琇媛坦言，台銀報告資料很簡單，目前請台銀補充資料，確認三道防線和理專十誡是否確實執行。
黃天牧進一步說，不能接受台銀報送資料過於簡單，要求兩周內、請台銀把進一步完整資料告訴金管會，會要求銀行局請台銀到行說明。
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