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疫情擴散上海封城 金管會證實：161家上市櫃台商停工

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

新冠肺炎蔓延世界各地，上海因疫情擴散封城，造成台商重鎮昆山紛紛停工延期，立委李貴敏今（11）日在立法院財委會詢問金管會，對台商供應鏈衝擊為何？金管會證實，到目前為止，經清查後目前有161家上市櫃公司停工，但已擬定調整生產地、委託其他協力廠商處理等方案因應，因此對公司並未造成重大影響。

立委李貴敏今天在立法院財委會質詢時指出，外資今年以來已賣超近五千億元，是否會對國內投資人提醒應注意何種事項？

金管會主委黃天牧對此回應，國內基本面良好，對台股要有信心，但仍要審慎選股，注意地緣政治風險、升息、通膨及疫情發展等四問題，並非鼓勵投資人盲目進場。

上海近期因疫情關係封城，台灣許多上市櫃公司在當地有設廠，對台股是否會造成衝擊？

金管會證期局長張振山，從目前清查來看，上海及昆山停工的上市櫃台商共161家，但這些公司已有相關擬定方案，像是調整生產地、委託其他協力廠商處理等，因此停工並未對161家公司造成重大影響。

李貴敏進一步詢問，雖然目前這些上市櫃公司皆表態未產生重大影響，但事後若有其影響，進而出現誤導投資人的問題，又該如何處置？黃天牧對此表示，若有相關事實證明，交易所將會進行處分。

金管會 疫情

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