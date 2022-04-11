持續落實企業永續發展 輸銀正式簽署赤道原則
中國輸出入銀行今（11）日正式簽署赤道原則，成為赤道原則協會一員。
輸出入銀行表示，赤道原則為國際金融機構自願性對環境、社會風險進行辨識與評估的風險管理架構，未來適用赤道原則之專案融資案件，須進行環境、社會風險評估，並提出相關改善計畫，由銀行進行後續監測控管，確保資金並非使用於對環境、社會具重大潛在風險或負面衝擊之專案。
為加速與國際趨勢接軌，強化環境、社會風險管理，並與企業夥伴邁向永續經營，輸出入銀行長期將環境保護與社會責任落實於企業營運經營，除此之外，身為政府全資之公股銀行，輸出入銀行不僅注意落實「強化貿易金融，協助對外貿易」的政策任務，亦致力於遵循金融監督管理委員會所發布之「綠色金融行動方案2.0」，以促進社會環境之永續發展。
輸出入銀行在成為赤道協會一員後，未來將遵循赤道原則指引，落實專案融資審查流程，透過金融影響力，與企業攜手合作，共同肩負環境保護與社會責任，邁向永續發展目標。
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