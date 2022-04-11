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兒童確診、父母陪同隔離 金管會：防疫險不理賠陪同者

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會保險局長施瓊華說，陪同隔離不在契約條款內的理賠範圍，換言之，陪同確診是「自願」被隔離，因此不能理賠。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局長施瓊華說，陪同隔離不在契約條款內的理賠範圍，換言之，陪同確診是「自願」被隔離，因此不能理賠。記者戴瑞瑤／攝影

立委林楚茵在財委會說，現在防疫險爭議很多，例如兒童確診、家長陪同隔離，到底防疫險理賠嗎？金管會保險局長施瓊華說，陪同隔離不在契約條款內的理賠範圍，換言之，陪同確診是「自願」被隔離，因此不能理賠。

施瓊華說，過去評議中心有一個案例是，父母確診但需要照顧小孩，結果一起隔離，最後對小孩是不賠。

她也說，保單設計是被保險人隔離才會理賠，這是非居家隔離去陪同隔離者、自願被隔離，是自願的檢疫通知。

林楚茵也說，目前政府正討論「輕症在宅照護」，若民眾被要求「在宅照護」是不理賠？

施瓊華說，「在宅照護」這部分，過去防疫保單對確診者，確診者需要送醫院防疫旅館、或集中檢疫所，防疫跟醫療有關，若有醫療行為是住院或集中檢疫所，若這部分改在宅，會請保險業從寬認定。

也就是說，若民眾有治療行為，即便是在宅照護，保險業都會從寬做理賠。

防疫保單 理賠 保險

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