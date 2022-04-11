純網路壽險公司限制多申設意願低 黃天牧點出二原因

純網路保險公司今年8月將開放業者申設，市場點名六業者積極評估中，金管會主委黃天牧今（11）日表示，有興趣是好事，但仍得看最後申請狀況，目前並未有家數限制，出至於外界關注純網壽限制多，難擴大經濟規模，他則回應，未來接軌IFRS 17、ICS，屆時儲蓄型商品並不算真正的保險，商品結構也應調整，因此將持續觀察，研究如何讓純網壽更有吸引力。

金管會今年8月將開放業者申設純網路保險公司，包括純網路壽險、純網路產險公司，市場點名富邦金、中信金、國泰金、開發金、南山人壽及安聯人壽等六業者對此感興趣，正積極評估申請設立純網路保險公司的可行性。

金管會主委黃天牧今天在財委會前受訪時表示，有興趣與申請是兩回事，「問一問不一定會申請」，因此應於八月金管會公布相關規定後，業者是否對此有些想法，認為有興趣是好事，但仍得看最後申請狀況，目前並未有家數上限制。

媒體追問純網保公司未來僅開放三、五家？黃天牧指出，目前尚有定論，在純網保公司並沒有限制設立多少家，基本上只要商業模式可行，「我們就不會反對」。

由於目前有興趣申請純網路保險公司的業者，大多以純網路產險為主，反而對純網路壽險意願不高，市場認為可能是對壽險限制過多，如只限保障型商品，難以擴大經濟規模，導致申請誘因不大，引起外界關注是否會調整純網壽相關規定。

黃天牧說明，純網路產險走的是平台經濟、循環經濟，亦是碎片化模式，因此在經營上有特別的經濟模式，但國外在純網路壽險也有些例子，但目前尚未有業者提出，但主管機關會持續觀察。

黃天牧認為，未來將接軌IFRS 17號公報、保險資本標準（ICS），屆時儲蓄型商品並不算真正的保險，商品結構也應調整，但純網路保險公司，尤其是純網路壽險部分，如何對業者更有吸引力，保險局會進行相關研究。