轉職停看聽／20年換22個工作愈換愈好 她掌握「二字」

1111人力銀行校園講座客座講師唐玉書，最近剛出一本職場勵志暢銷書，創下一周就二刷的記錄，她表示，「說到跳跳虎，我剛好生肖屬虎，問我就對了」。

唐玉書指出，她工作20年換了超過22個工作，不是沒定性，是對自己的職涯有更高的期許，所以她出書分享自己的經驗，在轉職的時候一定要有狼性，善用SWOT等理論工具理性分析，看清楚自己優劣勢和產業別機會與威脅，並衡量自己要的是什麼然後勇往直前、一躍而上。但是成功轉職之後，唐玉書認為要善用細膩、高可塑性的娘性，才能夠快速地適應每一個不同的工作環境。

唐玉書表示，她在這本「誰說我的狼性不能帶點娘」新書中，想要告訴大家的不是過去一直鼓勵的單純狼性，而是剛柔並濟的「良力」，因為把狼或娘的部首拆開右手邊都是善良的良，所以她想強調的是良力，善良是一種選擇，正面的思想帶來正面的能量和力量，在職場上永遠都有喜怒哀樂、只有把自己的態度調整好，才能決定你的高度。

唐玉書說，希望她這本書可以幫助尋求職場轉職、或者是社會新鮮人、或者是職場基層員工主管，對自己未來職涯有規劃和期許的人，能夠多點正面的啟發和鼓勵。