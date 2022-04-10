新台幣貶勢確立！實質匯率指數十個月新低 將下探29元

聯準會鷹派升息令熱錢加速匯出，新台幣匯率跌跌不休。台北外匯市場發展基金會公布最新統計，今(2022)年3月，新台幣實質有效匯率指數下滑至100.37，連三降並為十個月低點，新台幣匯率貶勢確立，近日就有機會貶破29元。

美國通膨率朝向8%的40年新高邁進，聯準會釋出加快升息與縮表步伐訊號，市場研判，聯準會5月很可能升息2碼，國際金融市場波動加劇；影響所及，新台幣匯率上周五（8日）貶值7.8分，收28.906元，連五貶並為近一年半新低，總成交量為18.58億美元。

台北外匯市場發展基金會資料顯示，去年8月，新台幣實質有效匯率指數一度衝上102.36，創2010年6月以來的逾11年新高；不過，今年以來前三個月，因熱錢源源不絕匯出，新台幣實質有效匯率指數一路溜滑梯，顯示新台幣匯率轉弱、出口廠商的國際報價競爭力也明顯提升。

資料顯示，3月新台幣名目有效匯率指數121.08，連兩降並為八個月低點。央行指出，名目有效匯率指數是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值。

相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數下跌，表示台灣出口報價競爭力增強。

央行強調，新台幣匯率的升貶是「雙面刃」，貶值有利出口商，但不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

聯準會（Fed）公布3月會議記錄，內容顯示決策官員們「普遍同意」每月削減央行持有資產950億美元，以作為打擊通膨的最新措施，最快於5月上路，另也強烈暗示Fed下次會議可能升息2碼。該記錄公布後，美國公債殖利率應聲上揚，其中10年期公債殖利率升破2.6％，創三年新高，美元兌一籃子貨幣的美元指數躍升至將近兩年高點。