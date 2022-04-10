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櫃買市場投資人講座改以網路影音直播辦理

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心為了讓投資人充分掌握台股投資趨勢，並瞭解櫃買市場交易制度及各項相關商品，今年規劃舉辦共計17場次之櫃買市場投資人講座。為因應近期新冠肺炎（COVID-19）疫情變化，原訂於第2季舉辦的八個場次投資人講座將調整辦理方式，其中台北三場次改採網路影音直播方式辦理，中南部五場次則延後至下半年再評估舉辦。

櫃買中心表示，為提供投資人更彈性及多元的參加方式，台北場次均採網路線上影音直播，同時部分場次錄製成影音檔，投資人隨時可至該中心網站首頁點選連結觀看。有關櫃買市場投資人講座之影音檔，歡迎至櫃買中心網站之「櫃買影音專區」觀看（網址：https://www.tpex.org.tw；首頁\櫃買影音\投資人講座）。

櫃買中心 台股

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