荒謬大師不荒謬！沈玉琳等眾星大談區塊鏈投資新方向

數位時代來臨，區塊鏈技術運用已成為未來金融理財必然發展方向。為了讓民眾更明瞭區塊鏈在將來所扮演的重要角色，礦癮(Coin center)公司今(9)日在台中臻愛花園飯店舉辦「礦癮-Coin Center發布會」，吸引大批民眾參與。

會中特別邀請新創金融達人鄭旭高、命理天王詹惟中、荒謬大師沈玉琳等專家及藝人，分別從專業、玄學和個人經驗的角度，分享自身對區塊鏈產業的認識，以及展望2022年後疫情時代的投資分析。

鄭旭高首先提到，行政院長蘇貞昌4月初於財政委員會回應相關委員質詢時，表示會在一個月內讓國內相關主管機關，對NFT跟區塊鏈提供相應的政策，這項說法背後代表虛擬貨幣受到政府的重視，同時也是虛擬貨幣產業愈加發達的證據。

鄭旭高說，國外虛擬貨幣正在蓬勃發展中，像是去年在納斯達克上市的數位資產公司Coinbase，2021年財報披露其收入是73億美元，這是一個很巨大的市場，所以自己也很樂見政府對區塊鏈技術的重視。

鄭旭高笑說，自己最常被問到的問題，就是區塊鏈與虛擬貨幣該怎麼消費？能夠購買什麼東西？他解釋，目前正流行的NFT，其實就是虛擬貨幣的一種，像是國內有些餐飲業發行的NFT，其實就等於是餐券的概念，只是這種餐券數位化後，沒有實體拿在手上罷了。

國外使用虛擬貨幣已經相對熟練，像是目前正進行的俄烏戰爭中，烏克蘭政府公布收到虛擬貨幣數量已達1億美元的捐款，可見在不遠的未來，不管是政府、企業或是民眾，都會更廣泛地使用區塊鏈技術與虛擬貨幣。

沈玉琳也不吝分享自己的投資經驗，他提到自己過去離家北上時身上僅有5,000元，曾經為了生活擺地攤賣水果、賣唱片等小生意，當時為了糊口任何事都願意去做。

經由辛勤工作存到的第一桶金，沈玉琳並沒有選擇揮霍，而是謹慎評估後開始投資房市，恰好搭上當時熱絡的房地產景氣，讓他深刻體會到「你不理財、財不理你」的人生哲學。

沈玉琳也笑說，自己非常看好區塊鏈技術會是現下熱門的投資標的，他雖然外號荒謬大師，「但講到投資，我可是多年的老司機，還是蠻有公信力的。」

詹惟中則在會中向大家分享虎年財運解析，他提到出生西元年尾數4、7、9和0的民眾要特別注意了，在2022年中這些人的財運亨通、日進斗金。

但千萬要記得，遇到大筆開銷的投資機會還是要仔細評估，不要一時投資上頭忘了步步為營的理財準則，浪費了自己一整年旺盛的財運。

而出生尾數2的人，未來一年財運欠佳，在投資時要注意個人財務週轉和金流，並抱持穩健謹慎的心態較佳。