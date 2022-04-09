4月壞天氣催出好買氣 新光三越家電銷售增逾1成

春天後母面！在變化不定、晴雨交雜的4月，消費者首選能抵抗外在環境的好幫手，也因此催出新光三越《初夏購物節》環境家電買氣成長2成，宅家自煮需求提高，則推升廚房調理家電銷量增加1成。

新光三越指出，除濕機、空氣清淨機、掃地機器人以及具殺菌等多功能電子衣櫥是熱銷夯品；針對手上還有五倍券的民眾，更推出「家電買機送機」的專屬優惠。

連日天候不佳，居家自煮的頻率提高，帶動廚房調理家電成長1成！快速洩壓智慧萬用鍋、以及一機搞定7種烹飪料理方式的健康氣炸鍋等省時省力的入門款調理家電，皆是消費者搶購重點。

遇上難得的好天氣要穿衣出門去，新光三越推薦消費者今年春夏衣櫃必備4大單品－成套西裝、印花洋裝、高彩度寶石色系服飾配件、厚底鞋等。

新光三越衝刺電子支付！使用新光三越行動支付「skm pay」並綁定12大銀行信用卡購物，還能獨享禮券、點數等多重回饋！