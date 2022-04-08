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接觸蔡英文總統 蘇貞昌也要自我健康監測

新光產4人確診 1700名員工快篩皆陰性

中央社 / 台北8日電

新光產險有4名員工確診，新光產險指出，確診員工非營業或櫃檯人員，均未與客戶接觸；公司接獲通知後，4月3日已立刻啟動緊急風險管理，由公司付費對1700多名員工快篩，結果皆為陰性。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，新光產險有4名員工確診，新光產險今天發布聲明表示，確診員工非營業或櫃檯人員，均未與客戶接觸，目前確診者均已收治醫療院所，另依衛生單位相關隔離及檢疫指示辦理。

新光產險也說明，連假期間員工因不同疫調接到CDC（疫情指揮中心）通知，公司3日立即啟動緊急風險管理，由公司付費對1700多名員工全員快篩。

為更嚴謹高規格防疫，新光產險強調，對於和確診者曾密切接觸者，篩檢雖為陰性且未收到CDC簡訊要求隔離，仍依CDC指引請員工居家自主管理，不進辦公室，並要求居家自主期滿前上班前要再次快篩確定陰性；外傳「要求可能確診者上班」一事，實為錯誤訊息。

新光產險表示，將持續加強各項防疫保護措施，並請所有員工隨時留意身體健康狀況及自我管理，如有接獲任何衛生單位通知或自覺身體不適有感染疑慮，請員工主動通知，公司會立即了解及協助員工防疫因應相關措施及休假等事宜。

新光產險說，緊急應變小組會以員工安全及客戶服務為主要考量，統一指揮因應調整人員配置及資訊設備，確保營運持續。

產險

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