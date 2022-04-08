瞄準升息利多 台新人壽推美元利變終身壽險

金虎年以來，全球市場充滿變數，加上俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發，市場處於動盪不安之際，美元踏上升息循環，許多民眾慎重考慮調整手上的美元資產部位，希望掌握升息趨勢並同時彈性運用資金、分散風險的美元計價理財方式，而利變型美元終身險是能滿足民眾各式資金及短中長期理財需求的選項之一。

根據內政部2022年1月出爐的統計顯示，去年臺灣出生率及結婚率皆創下史上新低。國發會也預估，2025年臺灣將邁入「超高齡國家」，65歲以上族群將占全體人口的20％。臺灣面臨少子化、人口老化的嚴重危機。

台新人壽董事長蔡康提醒民眾，若再納入通膨升溫、政府各項年金所得替代率下降的趨勢，民眾勢必面臨「活得愈久、錢愈不夠用」的困境，所以資產的配置應力求靈活、多元，除了新台幣資產外，美元也是進可攻、退可守的選擇。

不過國際匯市隨著全球政經情勢而變化，一般人無法較為準確預測未來的匯價走勢，所以需選擇合適、靈活的工具來規劃人生保障，才能發揮未雨綢繆的效益，而台新人壽「金倍鑽利率變動型美元終身壽險」正是絕佳的解決方案。

蔡康說明，台新人壽最新推出「金倍鑽利率變動型美元終身壽險」有三大特色，一是投保金額彈性十足，從3,000美元至750萬美元皆可（0～15歲最高投保額度200萬美元）；二是該保單的投保年齡區間靈活，0至85歲皆可投保，並將保障延長至110歲，被保險人在110歲前皆擁有身故、喪葬費用、完全失能及祝壽等保險金完整保障；第三個特色是保單以美元收付，而且有機會享增值回饋分享金。

以40歲男性投保基本保險金額4萬美元為例，享高保額折扣0.5%後，一次繳清47,430美元。假設未來各保單年度宣告利率為3.09％，且選擇以增額繳清保險金額做為增值回饋分享金的給付方式，則至第六年底，其身故/完全失能保險金為76,246.82美元；至第十年底，其身故/完全失能保險金則為85,783.57美元。