疫情升溫下台新金啟動分流 正評估居家辦公

國內疫情不斷升溫，雖沒有新增重症及死亡個案，不過金融業內部陸續啟動應變機制，中信金（2891）公告自11日起啟動居家辦公，實施比例以不低於25%為原則，台新金（2887）內部公告實施五項因應政策。

因應本土疫情，台新金7日在內部公告，一、盡量減少實體會議，優先採視訊或電話會議方式辦理；二、減少進入同棟大樓之其他樓層或同樓層跨區域之辦公區；三、減少非緊急之業務外訪活動；若有外訪需求，應完整接種二劑疫苗，需事先確認外訪環境及人員狀況，嚴禁拜訪依法令規範須隔離、檢疫之對象，並應於返回辦公室後立即洗手消毒，必要時請更換口罩。

第四點，減少非立即必要性訪客來訪，並落實訪客管理；訪客需由受訪單位事先確認訪客已完整接種二劑疫苗（小黃卡、貼有疫苗註記之健保卡或健保快易通接種證明）或出示到訪日(含)3日內之快篩或 PCR 陰性證明（須有執行日期及結果之影像證明），如無法提供前述證明文件，訪客禁止進入各樓層職場區域，僅得於公用場域進行洽談。

五、為利同仁上班分流，減少染疫之風險，據了解，台新金內部目前已實施防疫政策的分流上班，分為早上8點、8點半、9點、9點半四個時段，居家辦公正準備中。

另外，新光金表示，目前以維持常態上班為原則，但保留彈性空間，如果有同仁感覺身體不適，或有足跡重疊的疑慮等，鼓勵員工提出自主健康監測，同時申請快篩試劑、居家上班。新光金指出，由於去年就有經驗，員工已經習慣居家辦公和整體措施，因應這次本土疫情變化，若有身體任何狀況，員工能夠直接申請居家上班。