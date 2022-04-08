宏泰人壽連結第三方機構 擴大友善金融服務

宏泰人壽今(8)日表示，今年度公平待客執行計畫在上個月24日董事會決議通過後正式啟動，在公平待客十大原則之下，擴大友善金融服務對象。

除了繼續推動去年已啟動之公平待客持續發展各項計畫，另於友善貼心服務、友善金融學習圈、差異化及嚴謹作業程序、服務品質再提升等四大面向再進化，全面落實誠信經營原則。

今年度公平待客執行計畫配合政策推行，特別重視高齡者及弱勢族群金融剝削及相關權益維護問題，在公平待客十大原則之下，宏泰人壽擴大友善金融服務對象的定義。

除了原本法定友善金融保障對象：身心障礙人士及65歲以上的高齡長者之外，亦研議納入低收入客戶、外籍移工或是新住民等，透過弱勢客群一定承保計畫、微型保險或是小額終老保險，將社會弱勢族群盡可能地納入社會保險安全網。

宏泰人壽董事高層在董事會中也對今年度的計畫方向給予肯定及支持，針對強化公平待客作業三道防線橫向及縱向聯繫提出諸多建議與指導，俾以提升公平待客作業品質並預防缺失。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總表示，今年度0800專線客服系統研發新增金融友善辨識機制，4月中旬電子保單也將正式上線，後續也計畫串聯第三方機構，讓友善金融服務更臻周延。

蔡麗絲說，宏泰人壽積極形塑公平待客的企業文化氛圍，經過長期耕耘，公平待客已經融入工作日常、成為不可分割的一部分，因此今年的公平待客工作藍圖主要聚焦於五大持續發展計畫的不間斷推動。

宏泰人壽緊扣友善貼心服務、友善金融學習圈、差異化及嚴謹作業程序、服務品質再提升等四大面向再進化，各項作業從拓展廣度逐漸轉變為細膩深化，穩健踏實地實踐公司公平待客的承諾。