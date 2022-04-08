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不要浪費一場好危機 元大投信基金電子交易推最新優惠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

聯準會再次釋出鷹派訊息，今年升息速度恐加快，市場再現震盪。英國前首相邱吉爾曾說:「不要浪費一場好危機。」除了持續定期定額，此時透過投信的多元電子交易機制，可以克服人性弱點，也增加投資勝率。元大投信順勢推出電子交易最新優惠，即日起於元大投信基金理財網新增母子基金計畫、KD值計畫、乖離率計畫，可享0手續費優惠。

元大高股息（0056）今年來在市場震盪中，受益人數首度衝破60萬人大關，穩居人氣王，元大台灣50（0050）也逼近50萬受益人，顯示有不少人正運用危機進行逢低布局，因此元大投信加碼更多手續費優惠。

元大投信基金理財網的KD值計畫、乖離率計畫，適用旗下指數型基金及連結基金，包含0050ETF連結基金0056ETF連結基金、006201ETF連結基金，三檔連結基金分別有配息、不配息(累積)級別，以及元大台灣加權指數基金、元大印尼指數基金、元大大中華價值指數基金、元大巴西指數基金一共10檔，指數與種類眾多。

KD指標（隨機指標）與乖離率都是技術分析中常見指標，前者是研判目前是否超買、超賣；後者則是觀察是否超漲、超跌，雖然不能百分之百預測，但是可以協助判斷股市的相對低檔、高檔位置，讓投資人可少走一點冤枉路。技術指標尤其適合運用在市值型的指數基金，也就是只要掌握大盤趨勢，設定完成後，系統自動執行買賣，輕鬆參與大盤波段變化。

而母子基金計畫，可選擇較低波動及穩健特性標的作為母基金，透過機制每月轉申購較高波動的子基金，從母基金轉申購子基金一律免手續費。例如，以元大台灣高股息優質龍頭基金、元大高股息ETF連結基金-不配息級別作為母基金，搭配元大高科技基金（0053）、元大2001基金（00681R）作為子基金。如此一來可以納入台灣的高股息、高科技、高潛力企業於投資組合，多方面參與台灣投資機會。

母子基金備有停利出場機制，當達到停利點之後可以選擇轉回母基金開始新的循環、買回帳戶入袋為安或者轉申購其他基金。投資人可運用元大投信豐富的基金選項，趁優惠期間，打造自己的理想組合。

元大投信 高股息

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