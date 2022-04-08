危機入市科技股享甜頭 AI機器人相關基金靚

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，烏俄危機和通膨預期升溫，對於經濟可能有些微程度影響，但不至於衍生為大型系統性風險，Fed 3月已正式升息1碼，市場預估至2022年底會升息5-6次至1.5%，股市已充分反映鷹派升息；另觀察歷史經驗，地緣政治風險對全球股市影響短暫，第2季全球股市有望震盪打底並迎來反彈。投資人應保持冷靜，眼光放遠，利用股市急殺或錯殺時，逢低危機入市科技股，往往可享有後續波段反彈的甜蜜行情。而在「破壞式創新｣持續滲透到各產業下，AI機器人相關基金將有不錯的表現。

王嘉豪表示，未來烏俄情勢將有更清楚發展，不確定性解除下，股市有望震盪打底並迎來反彈；而貨幣政策正常化前期，股市多震盪，但升息的背後少不了經濟與企業獲利支撐，正式進入升息後，多頭往往能主導風險性資產攻勢。根據美國科技股上季財報與展望來看，雖不少公司提及供應鏈影響短期難解，毛利或營利率承壓，但隨著通膨於第2季放緩後，此次保守的展望反而提供獲利上修契機，建議可利用烏俄戰爭短線的急跌逢低布局美國科技股。

類股操作上，王嘉豪表示，股市震盪期間，破壞式創新趨勢未變，破壞式創新持續滲透到各產業，顯示破壞式創新為資產配置必備。根據Richard N. Foster 的Innosight著作，不創新就淘汰將大大影響S&P 500指數成分股的生命週期，在過去十年中，S&P 500指數中約50%的公司已被替換，按照目前的淘汰速度，S&P 500指數成分股大約每兩週被替換一次。

由於人類追求進步的本質不變，帶動破壞式創新的滲透速度越來越快，破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3~5年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人即是受惠的主要領域，看好軟體(服務)、半導體相關互動式媒體服務、網路行銷和零售、電動車等類股。