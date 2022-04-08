國泰證提供專業投資人「錢」進越南 五大優勢受關注

「越南疫後經濟大復甦」、「越南市場五大優勢受關注」、「越南市場價值浮現，進場時機曝光」，近日有關越南市場報導如雨後春筍般出現，讓投資人在全球經歷新冠疫情影響後，逐漸看到不同面貌的越南，並開始積極規畫進入越南市場。

往往在一開始「開戶」便歷經挑戰，投資交易也面臨種種外匯管制的不便利。國泰證券了解投資人在越南市場投資所遭遇的困境，即日起提供專業投資人方便的管道，透過複委託形式就可直接投資越南市場，國泰證券也成為台灣首家提供越南市場零售經紀的券商。

根據世界銀行預估，越南在2022年經濟成長有望逾6.5％，越南本地投資機構甚至預測其GDP增長率將高達7％以上，隨著越南經濟因疫情受到控制、政府經濟復甦計畫而恢復高速成長，加上越南內需爆發、年輕勞動力推動經濟、全球產業鏈遷移、國企私有化與鼓勵外資投資等五大條件優勢。

國泰證券觀察，國內機構法人在2021年透過券商投資越南市場交易金額逾123億元，較前一年度大幅成長超過400倍。機構法人長期持續布局越南市場同時，投資人對於越南市場的興趣也漸增，但大多數投資人繁複的流程而卻步，如開戶需至當地辦理或透過代辦協助、當地外匯管制嚴謹、繁瑣的跨國文件及資安問題等，耗時又耗力的過程使越南市場投資路相當不易。

國泰證券規劃越南市場零售經紀投資服務，使專業投資人不再需要到當地開戶或購買越南主題基金、ETF等方式，透過券商複委託海外市場服務就可布局投資海外版圖，參與越南經濟穩定發展後所帶來市值的增長。

國泰證券表示，MSCI越南指數為追蹤股票市場內中大型市值的成熟指標，以房地產、民生消費為主，約占近市值80%，如和發集團、Vingroup、Vinhomes、越南乳業、馬山集團與清仁集團等。此外，國泰證券也建議，除了MSCI越南指數的成份股，追蹤多種產業龍頭、國有企業的越南30指數(VN30)，其成分股也具有一定的參考價值，如房地產占比約40%，核心消費占比逾20%等，投資人在越南新興市場經濟高速成長下，透過券商複委託海外市場投資直接參與越南市場，不失為較佳的海外理財投資計畫策略。

國泰證券提醒投資人，此次開放越南市場投資仍有相關規範限制，如投資人需具有專業投資人（PI，Professional Investor）資格、限定人工下單與限定使用外幣帳戶等，只要在當地交易時間，如胡志明HSX 9:00-14:45（台灣時間為10:00-15:45）、河內HNX 9:00-14:45（台灣時間為10:00-15:45），與專屬服務之營業員致電查詢報價即可下單。

國泰證券建議投資人，投資前需了解自身投資風險屬性，挑選出適合自己的投資標的，也需多方評估因新興市場中政經、外匯與流動性等風險使價格大幅波動，避免造成不必要的損失，欲查詢越南市場即時報價詳情請洽https://priceboard.maybank-kimeng.com.vn/?lang=en-us（胡志明HSX、河內HNX）。