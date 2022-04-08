壽險型金控員工薪資與獲利脫鉤 兩大關鍵原因曝光

據15家金控最新揭露2021年「平均員工薪資費用」，受惠去年資本市場大好，元大金（2885）、國票金（2889）等證券為主的金控，員工平均年薪年增逾2成，增幅分居冠、季軍；壽險為主的金控去年獲利雖亮眼，卻因財務結構、與員工組成架構兩大因素，導致員工平均年薪與獲利脫鉤。

金管會官員說，壽險型金控去年獲利大好，主要是子壽險實現股債獲利貢獻，但首先，在財務結構上，壽險業有保單負債，實現股債獲利主要仍是為了支應保單負債，且依規定，賣老債有獲利，還得先提特別盈餘公積，導致獲利與員工薪資脫鉤。

二是，三大壽險業者對新的業務員，多採承攬制和部分工時，換言之，多數都是沒有底薪，或是低底薪，又加上去年大賣防疫保單和投資型保單，這兩種保單佣金並不高，反應在員工薪資上，自然增加幅度低。

據各金控公告2021年平均員工薪資，15家金控整體員工平均年薪145萬元、加薪11.5%。去年股市大好，旗下有證券的金控獲利全抬頭，也多反映在員工加薪上，包括元大金、國票金、開發金（2883）、日盛金（5820）等，去年員工加薪16~25%。

其中以元大金平均員工年薪204.3萬元、年增25.65%，平均年薪、與增幅都居金控之冠，也創下金控史上，首家員工平均年薪超過200萬元的紀錄，連兩年榮登「員工年薪王」。

元大金去年每股賺2.87元、比中信金（2891）每股賺2.73元還高，站上金控獲利第三大，去年員工加薪25.6%創近年新高。

中信金去年平均員工年薪190萬元、年增21%居亞軍，中信金員工薪資和福利一向都是業界較優，過往排名都位居前三大，與兆豐金（2886）、元大金互別苗頭。

國票金去年員工平均年薪184.6萬元、年增21.13%居第三，國票金去年獲利也創17年新高，加上員工人數少，年薪漲幅自然較大，第四大則是旗下有凱基證的開發金，去年員工平均年薪165.8萬元、加薪16%。

若以銀行為主的金控來看，兆豐金去年平均員工年薪153.9萬元居金控第五大，加薪幅度1.25%與去年獲利年增2%相當，合庫金（5880）去年平均員工年薪151.4萬元緊追，加薪8.07%，第一金149.6萬元追後。

若以壽險為主的金控來看，富邦金（2881）和國泰金（2882）獲利雙雄，去年每股獲利都超過一個股本，但因業務結構、及旗下壽險業務員多以賺取佣金為主，平均員工年薪都不高，去年富邦金員工平均加薪8%達103.3萬元，國泰金員工年薪則為101.4萬元。

據證交所定義，「員工薪資」是指薪資、獎金、加班費、員工酬勞；若加上退休金、津貼、團險及公司提撥的福利金等，才是「員工福利」，因此員工福利都會比薪資高。