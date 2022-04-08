影音圖文輕鬆了解交易風險 年輕投資別忘了風險

臺灣證券交易所表示，為幫助年輕族群建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險，延續去年「掌握財富，從認識風險開始」宣導宗旨，今(2022)年4月8日推出財經主播分享「年輕人想投資？別忘了風險！」影片，並同步上架全新升級的「投資理財金頭腦-帶你秒懂最夯股市期貨熱點資訊」宣導網站，透過清晰圖文式的資訊整理，生動的投資風險漫畫，以及知名主播口條清晰的投資談心影片，幫助年輕朋友們在投資路上能順風順水。

宣導網站中除了針對適合新手小資族的投資工具如零股及ETF介紹,與交易風險宣導外，亦有針對高手的期貨交易特性及風險分析，期能幫助年輕朋友們提升風險意識，事前了解投資路上可能帶來的風險。同時，證交所和知名財經名人合作錄製影片，內容豐富，有投資人應慎防投資詐騙訊息，強調投資風險控管重要性，以及主播個人的投資經驗分享等，不僅針對目前股市投資環境分析，也分享投資人想要穩穩存到人生的第一桶金的五個要點，並重點整理防投資詐騙三不三要的小提示，幫助新手減少常見錯誤，投資路上順利起跑，完整的影片內容，4月8日在「帶你秒懂最夯股市期貨熱點資訊」網路宣導專區正式上架(網址:https://irisk.sfi.org.tw)，並於「瘋存股想入股 宅在家學習網」同步上架(網址:https://act.twse.com.tw/stayhomelearning/)。

證交所表示，掌握財富，從認識風險開始，隨著年輕投資人日漸增多，提醒每一位進入市場投資的年輕人及股市新手需先做功課，花一些時間瀏覽網路宣導專區或公開資訊觀測站資訊，交易相關問題也可諮詢證券商營業員，事前認識商品特性及相關風險，評估自身承受風險能力，才能做出最適當的投資決策。

「帶你秒懂最夯股市期貨熱點資訊」宣導網站由臺灣證券交易所、臺灣期貨交易及證券櫃檯買賣中心等三機構共同建置，將投資理財時可能碰到的各種問題及投資常識綜合整理於其中，鎖定進入股市的投資人為宣導對象，期望宣導實用的投資知識,並提醒投資重視投資的「紀律」與「耐性」。

證交所說，今年度，該專區將自4月至12月陸續推出相關精彩影片，首波將推出由證交所與知名財經名人合作之投資經驗分享系列，第一部由楊智捷主播跟年輕朋友談心：「年輕人想投資?別忘了風險！」，4月8日正式公開，並將陸續推出名人投資經驗系列影片，敬請期待。期望讓年輕朋友們透過觀看一系列影片後，對投資理財交易風險能有更全面的認識與掌握。