國泰投信攜手好好證券 推4月底前終身零手續費
基金平台大打終身零手續費的優惠。好好證券宣布與國泰投信合作，國泰投信發行的主動型基金，均會在好好證券平台上架。凡在 4 月底前開戶，並且完成一筆定期定額交易的投資人，都可無條 件享受終身零手續費的優惠。也就是「一次定終身優惠」。
好好證券行銷企劃主管王克瑞指出，「簡單投資」是好好證券成立的最大宗旨，好好證券推出的「一次定終身」，強調沒有約定條件、沒有但書、沒有限制，真正終身零申贖手續費的優惠活動，國泰投信的全系列基金皆 可適用。國泰投信是台灣最大資產管理公司，這次攜手好好證券， 象徵台灣的共同基金銷售通路與策略已走向多元化，基金電子交易平台日益受到 重視。透過好好證券平台申購共同基金，可藉由最新金融科技的輔助，透過基金交換服務提供便利且即時的交易模式，有效打破地域的限制，還有成本低廉的特 性，可望為基金交易帶來重大變革。
國泰投信發行的台股基金，包括國泰台灣高股息基金、國泰小龍基金、國 泰中小成長基金等，都是台股的優質首選基金。展望後疫時代，國泰投信投資顧問部主管楊正豪表示，台股反映全球景氣的成長力道、且具 2.56%的現金殖利率，僅次於英國、新加坡， 高現金殖利率深獲外資青睞，資金持續湧入台股。對於一般投資大眾，定期定額 投資台股基金，可以分散進場風險，且因應升息初期股市震盪加劇的時刻，是最佳保護資產的方法。
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