快訊

訪台計畫生變 美眾院議長波洛西確診新冠延後亞洲行

國泰投信攜手好好證券　推4月底前終身零手續費

攝影中心 / 記者陳柏亨/台北即時報導
國泰投信攜手好好證券，推系列基金4月底前終身0手續費。記者陳柏亨/攝影
國泰投信攜手好好證券，推系列基金4月底前終身0手續費。記者陳柏亨/攝影

基金平台大打終身零手續費的優惠。好好證券宣布與國泰投信合作，國泰投信發行的主動型基金，均會在好好證券平台上架。凡在 4 月底前開戶，並且完成一筆定期定額交易的投資人，都可無條 件享受終身零手續費的優惠。也就是「一次定終身優惠」。

好好證券行銷企劃主管王克瑞指出，「簡單投資」是好好證券成立的最大宗旨，好好證券推出的「一次定終身」，強調沒有約定條件、沒有但書、沒有限制，真正終身零申贖手續費的優惠活動，國泰投信的全系列基金皆 可適用。國泰投信是台灣最大資產管理公司，這次攜手好好證券， 象徵台灣的共同基金銷售通路與策略已走向多元化，基金電子交易平台日益受到 重視。透過好好證券平台申購共同基金，可藉由最新金融科技的輔助，透過基金交換服務提供便利且即時的交易模式，有效打破地域的限制，還有成本低廉的特 性，可望為基金交易帶來重大變革。

國泰投信發行的台股基金，包括國泰台灣高股息基金、國泰小龍基金、國 泰中小成長基金等，都是台股的優質首選基金。展望後疫時代，國泰投信投資顧問部主管楊正豪表示，台股反映全球景氣的成長力道、且具 2.56%的現金殖利率，僅次於英國、新加坡， 高現金殖利率深獲外資青睞，資金持續湧入台股。對於一般投資大眾，定期定額 投資台股基金，可以分散進場風險，且因應升息初期股市震盪加劇的時刻，是最佳保護資產的方法。

國泰投信投資顧問部主管楊正豪表示，台股具 2.56%的現金殖利率，定期定額投資台股基金，可以分散進場風險。記者陳柏亨/攝影
國泰投信投資顧問部主管楊正豪表示，台股具 2.56%的現金殖利率，定期定額投資台股基金，可以分散進場風險。記者陳柏亨/攝影

國泰 台股

延伸閱讀

法人：升息與庫存調整壓力 可能加大台股波動

台股破年線、外資今年大賣破5千億 金管會喊話穩民心

台股重挫343點摜破年線 金管會提3點穩軍心

Fed夠鷹派！外資大提款逾400億元 台股短線持續震盪

相關新聞

3月台幣重貶 央行睽違一年首進場穩匯

中央銀行今公布今年3月外匯存底金額為5487.70億美元，較上月底減少12.24億美元，終止去年8月以來、連7月走高。央...

外資3月淨匯出近60億美元 創24個月最大出走潮

美國聯準會3月正式啟動升息，牽動全球資金流向；整體外資3月淨匯出59.38億美元，不僅終結連4月淨匯入紀錄，更創下202...

美升息影響、台幣貶值加重通膨壓力？外匯局長這樣分析

熱錢在台北股匯市上演大逃殺戲碼，估計今（7）日一天匯出逾9億美元，新台幣匯率終場貶值5.8分，收在28.828元，連四貶...

金控第一槍 中信金宣布11日起居家辦公

本土疫情持續升溫，今本土確診個案達382例，各金控因應疫情升溫正陸續調整防疫政策。中信金今宣布11日起啟動居家辦公，是這...

熱錢大逃殺 新台幣匯率貶5.8分收28.828元

熱錢落跑、股匯雙殺。新台幣兌美元匯率今（7）日貶值5.8分，以28.828元作收，連四貶並為一年四個月新低，台北外匯經紀...

本土疫情升溫 星展：最糟第2季經濟復甦走勢中斷

國內疫情升溫，今天本土確診個案高達382例。星展銀行今表示，最悲觀情況是本土疫情在未來幾週大爆發、確診案例急劇暴增，將導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。