美升息影響、台幣貶值加重通膨壓力？外匯局長這樣分析

熱錢在台北股匯市上演大逃殺戲碼，估計今（7）日一天匯出逾9億美元，新台幣匯率終場貶值5.8分，收在28.828元，連四貶並為一年四個月新低，總成交量擴增至19.57億美元；匯銀主管認為，若外資不改匯出基調，新台幣匯率近日就有機會測試29元整數關卡。

央行統計顯示，3月外匯淨匯出規模高達120億美元，從外資賣超金額推估，今年第1季，外資累計匯出金額突破150億美元。

對於今年第1季外資累計匯出規模，中央銀行外匯局局長蔡烱民今日指出，除留著一些現金外，外資賣超台股金額大致會與匯出相當。證交所資料顯示，外資第1季賣超台股4,590億元，以新台幣匯率28.5元估算，折算約161億美元，扣除部份留在新台幣帳戶裡的金額，市場推估，外資第1季淨匯出規模恐逾150億美元。

聯準會鷹派升息加迅速縮表消息震撼國際市場，國際美元今日強彈，熱錢加速流出，就連具海外投資需求的投信基金也加入匯出行列，新台幣匯率盤中最低貶至28.862元，最多貶值9.2分。

匯銀主管說，儘管熱錢像水一樣源源不絕匯出，但前段時日「惜售」美元的出口商，今天看到匯價貶破28.85元後開心進場拋匯，老大（指央行）也站在拋匯一方、減緩新台幣貶勢，終場讓匯價收在28.828元。

蔡烱民指出，除升息外，縮表對美債殖利率的影響更為顯著，包括台灣在內、全球資金的移動方向都被牽動，目前美國10年公債殖利率已經突破2.5%，而美債殖利率攀高，會使科技股出現賣壓，美股近日便反映這樣的情形。對於美國今年升息次數，蔡烱民分析，市場預期今年有六至七次的升息機會，5、6月有可能連兩次升息2碼（0.5個百分點），市場研判，美國聯邦基金利率今年底可能會升到2.5%。

至於新台幣匯率一路貶值、甚至有機會下探29元整數，是否會加重國內的輸入性通膨壓力，蔡烱民回應，國際油價升抵每桶120美元，並伴隨著金屬價格攀升，通膨壓力會比較大，如果油價從120美元回穩至100美元、降幅15％~20%，效果會遠大於匯率貶值因素，所以通膨壓力是否升溫，全球原物料價格因素比匯率變動因素更重要。