快訊

空中驚魂10分鐘！馬航近萬公尺高空突急墜 乘客慘叫遭拋出座位

中職／ 失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」網：主播吃炸藥了

櫃買中心去年綜合餘絀總額14.32億元 年增82.0%

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心2021年的年報出爐，櫃買中心因為屬於財團法人，所以年報跟一般公司制的單位機構不大一樣，是「收支餘絀表」，沒有所謂的每股稅後純益（EPS）。不過櫃買中心2021年的年度綜合餘絀總額，達14.32億元，較2020年度的7.86億元，增加了6.45億元，增幅高達82.0%，表現亮眼。

櫃買中心表示，年度綜合餘絀總額的增加，主要是作業收入增加，其中最關鍵的部分是成交量的成長，因為證券商會在手續費的部分支付給櫃買中心部分費用。因此2021年櫃買指數上漲53.45點收在高點237.55點，年度漲幅達29.0%，也帶動上櫃股票成交日均值達到新台幣830.98億元歷史新高，當沖也有貢獻部分成交量。不過其他資訊服務費或是其他部分的收入其實差異不大。

櫃買中心的年度綜合餘絀總額，從2019年的4.33億元、2020年的7.86億元，到2021年的14.32億元，近三年呈現穩健的成長，雖然比不上其他F4單位，也算是小而美。今年綜合餘絀總額能否維持成長，櫃買中心表示，主要還是要看成交量的表現。

櫃買中心 新台幣

延伸閱讀

群益證去年EPS 2.42元 將配發現金股利1.65元

狂飆！台中預售屋年漲3成 晚一年買多花300萬

COVID-19大流行提高巴西離婚率 創2015年以來新高

櫃買市場業績發表會下周密集輪番接力四連發

相關新聞

3月台幣重貶 央行睽違一年首進場穩匯

中央銀行今公布今年3月外匯存底金額為5487.70億美元，較上月底減少12.24億美元，終止去年8月以來、連7月走高。央...

美升息影響、台幣貶值加重通膨壓力？外匯局長這樣分析

熱錢在台北股匯市上演大逃殺戲碼，估計今（7）日一天匯出逾9億美元，新台幣匯率終場貶值5.8分，收在28.828元，連四貶...

金控第一槍 中信金宣布11日起居家辦公

本土疫情持續升溫，今本土確診個案達382例，各金控因應疫情升溫正陸續調整防疫政策。中信金今宣布11日起啟動居家辦公，是這...

熱錢大逃殺 新台幣匯率貶5.8分收28.828元

熱錢落跑、股匯雙殺。新台幣兌美元匯率今（7）日貶值5.8分，以28.828元作收，連四貶並為一年四個月新低，台北外匯經紀...

本土疫情升溫 星展：最糟第2季經濟復甦走勢中斷

國內疫情升溫，今天本土確診個案高達382例。星展銀行今表示，最悲觀情況是本土疫情在未來幾週大爆發、確診案例急劇暴增，將導...

永豐銀1員工確診 萬華分行全面清消、正常營運

本土疫情持續升溫，今日本土病例新增382例，再創今年單日新高紀錄，永豐銀行今天表示，萬華分行有1名同仁經檢疫後確診為新冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。