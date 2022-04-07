櫃買中心去年綜合餘絀總額14.32億元 年增82.0%

櫃買中心2021年的年報出爐，櫃買中心因為屬於財團法人，所以年報跟一般公司制的單位機構不大一樣，是「收支餘絀表」，沒有所謂的每股稅後純益（EPS）。不過櫃買中心2021年的年度綜合餘絀總額，達14.32億元，較2020年度的7.86億元，增加了6.45億元，增幅高達82.0%，表現亮眼。

櫃買中心表示，年度綜合餘絀總額的增加，主要是作業收入增加，其中最關鍵的部分是成交量的成長，因為證券商會在手續費的部分支付給櫃買中心部分費用。因此2021年櫃買指數上漲53.45點收在高點237.55點，年度漲幅達29.0%，也帶動上櫃股票成交日均值達到新台幣830.98億元歷史新高，當沖也有貢獻部分成交量。不過其他資訊服務費或是其他部分的收入其實差異不大。

櫃買中心的年度綜合餘絀總額，從2019年的4.33億元、2020年的7.86億元，到2021年的14.32億元，近三年呈現穩健的成長，雖然比不上其他F4單位，也算是小而美。今年綜合餘絀總額能否維持成長，櫃買中心表示，主要還是要看成交量的表現。