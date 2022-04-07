兆豐證券 捐贈成立全國首座金融理財愛的書庫

兆豐證券致力推廣金融理財教育，成立全國首座以金融理財教育為主題的書庫，於4月6日在新竹縣橫山國中舉行「金融理財愛的書庫」啟用揭牌儀式。

兆豐證券董事長陳佩君表示，非常感謝書庫成立過程中，台灣閱讀文化基金會與橫山國中的協助，以及所有投入選書的每一位老師，大家共同成就了台灣首座以理財為主題的愛的書庫。

陳佩君於致詞時有感而發的說，回想自己在求學階段時渴望有書，但在40多年前的鄉下因資源有限，借書和二手書的管道也相對缺乏，所以對閱讀的渴望在求學階段沒有得到滿足，留下遺憾。

因緣聚會下，透過台灣閱讀文化基金會董事何正卿認識愛的書庫的運作模式，讓兆豐證券可以運用專業更深入推廣金融教育，落實社會共榮。

本次成立的「金融理財愛的書庫」，書籍適讀年齡涵蓋國小、國中、高中及成人，讓各個年齡層都可以學習理財知識，藉由老師帶領學生共同閱讀書庫的書籍，循序漸進引導孩子培養對金融知識的閱讀興趣，學習正確的理財觀念及其風險意識，並透過愛的書庫的運作模式，讓這座理財書庫可以流通共享。

陳佩君進一步表示，書庫的啟用，只是一個開始，兆豐證券期許以自身的專業對學齡階段的金融教育竭盡心力，後續將與台灣閱讀文化基金會共同研擬相關的活動，結合金融實務經驗，跟老師及同學做進一步的交流，協助學子對於理財有更深一層的金融素養，扎根金融基礎教育。

此外，兆豐證券亦與台灣金融研訓院合作舉辦「大專院校金融知識講座」，透過實務經驗分享，致力將投資理財實務及風險控管觀念，以淺顯易懂的方式傳授給大專院校學生，並於課程中加強宣導防範投資詐騙意識，期盼能讓學生提早瞭解金融產業的運作模式，不僅推廣金融教育，同時培養優秀金融人才。