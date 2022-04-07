快訊

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

兆豐證券 捐贈成立全國首座金融理財愛的書庫

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
兆豐證券捐贈成立全國首座「金融理財愛的書庫」，並於4月6日正式啟用。右起為兆豐證券副總經理龔清賢、兆豐證券董事長陳佩君、新竹縣立橫山國中校長陳韋伊、台灣閱讀文化基金會董事何正卿、兆豐證券總經理吳明宗。兆豐證券／提供。
兆豐證券捐贈成立全國首座「金融理財愛的書庫」，並於4月6日正式啟用。右起為兆豐證券副總經理龔清賢、兆豐證券董事長陳佩君、新竹縣立橫山國中校長陳韋伊、台灣閱讀文化基金會董事何正卿、兆豐證券總經理吳明宗。兆豐證券／提供。

兆豐證券致力推廣金融理財教育，成立全國首座以金融理財教育為主題的書庫，於4月6日在新竹縣橫山國中舉行「金融理財愛的書庫」啟用揭牌儀式。

兆豐證券董事長陳佩君表示，非常感謝書庫成立過程中，台灣閱讀文化基金會與橫山國中的協助，以及所有投入選書的每一位老師，大家共同成就了台灣首座以理財為主題的愛的書庫。

陳佩君於致詞時有感而發的說，回想自己在求學階段時渴望有書，但在40多年前的鄉下因資源有限，借書和二手書的管道也相對缺乏，所以對閱讀的渴望在求學階段沒有得到滿足，留下遺憾。

因緣聚會下，透過台灣閱讀文化基金會董事何正卿認識愛的書庫的運作模式，讓兆豐證券可以運用專業更深入推廣金融教育，落實社會共榮。

本次成立的「金融理財愛的書庫」，書籍適讀年齡涵蓋國小、國中、高中及成人，讓各個年齡層都可以學習理財知識，藉由老師帶領學生共同閱讀書庫的書籍，循序漸進引導孩子培養對金融知識的閱讀興趣，學習正確的理財觀念及其風險意識，並透過愛的書庫的運作模式，讓這座理財書庫可以流通共享。

陳佩君進一步表示，書庫的啟用，只是一個開始，兆豐證券期許以自身的專業對學齡階段的金融教育竭盡心力，後續將與台灣閱讀文化基金會共同研擬相關的活動，結合金融實務經驗，跟老師及同學做進一步的交流，協助學子對於理財有更深一層的金融素養，扎根金融基礎教育。

此外，兆豐證券亦與台灣金融研訓院合作舉辦「大專院校金融知識講座」，透過實務經驗分享，致力將投資理財實務及風險控管觀念，以淺顯易懂的方式傳授給大專院校學生，並於課程中加強宣導防範投資詐騙意識，期盼能讓學生提早瞭解金融產業的運作模式，不僅推廣金融教育，同時培養優秀金融人才。

閱讀 兆豐

延伸閱讀

「看不上小錢就一定存不了大錢」理財專家夏韻芬教你聰明存退休金

竹縣橫山國中成立愛的書庫 推廣金融理財教育

強調國務機要費案沒有不法所得 陳水扁明開國際記者會

高階主管投資失敗賠光身家 60歲當清潔工還債

相關新聞

熱錢大逃殺 新台幣匯率貶5.8分收28.828元

熱錢落跑、股匯雙殺。新台幣兌美元匯率今（7）日貶值5.8分，以28.828元作收，連四貶並為一年四個月新低，台北外匯經紀...

本土疫情升溫 星展：最糟第2季經濟復甦走勢中斷

國內疫情升溫，今天本土確診個案高達382例。星展銀行今表示，最悲觀情況是本土疫情在未來幾週大爆發、確診案例急劇暴增，將導...

永豐銀1員工確診 萬華分行全面清消、正常營運

本土疫情持續升溫，今日本土病例新增382例，再創今年單日新高紀錄，永豐銀行今天表示，萬華分行有1名同仁經檢疫後確診為新冠...

新台幣午盤貶4.5分 暫收28.815元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.815元，貶4.5分，成交金額6.71億美元

合庫推「家庭福利信託X長照金融管家」創新服務

我國將於2025年邁入超高齡社會，為降低高齡化對家庭及社會的衝擊，合作金庫今宣布，打造「信託2.0」雙引擎，推出「家庭福...

合庫推創新信託2.0雙引擎 家庭福利信託x長照金融管家

我國將於2025年邁入超高齡社會!為降低高齡化對家庭及社會的衝擊，長期致力於提升企業社會責任的合作金庫，打造推動「信託2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。