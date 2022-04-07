渣打強化大台北布局 前進新店設分行

渣打銀行7日舉行新店分行開幕典禮，不僅瞄準新富階層持續進駐的新店區，也引進渣打集團 「Next Gen未來世代」分行設計理念，強化大台北布局，展現渣打銀行致力深耕台灣的承諾。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，新店分行的設立不僅延伸渣打在大台北地區的服務網絡至新北市南區，定位為渣打銀行優先理財分行，更是渣打看好新店地區新富客群所帶動的財富管理需求。

此外，新店分行也是台灣渣打首批全面導入渣打集團 「Next Gen未來世代」嶄新打造的分行，設計概念結合數位與人性，讓客戶可以在更便捷、安全、舒適、且具隱密性的分行環境中，完成各項銀行交易和投資理財規畫。

對於講求效率的客戶，新店分行新穎便利的ATM區以及網路銀行區可以讓客戶隨時輕鬆完成銀行一般交易。猶如自家客廳的沙發等待區，則以明亮開放、寬敞舒適的設計風格，並提供軟性飲料及雜誌服務，讓等候理財諮詢的客戶能自在。同時，專屬會議室則提供充分的隱私，方便客戶與理財顧問全方位規劃財富管理目標。

為實踐永續發展，新店分行也是渣打在台灣首批推動全數位化的服務據點，數位海報取代傳統印刷物的張貼，配置在大廳及會議室的播放及投影設備，可以隨時接收總行發布的最新活動資訊、市場脈動等內容，溝通資訊零時差，更對環保善盡心力。

鑒於財富管理市場的蓬勃發展，渣打銀行也將拓展新形態的「Next Gen未來世代」分行列入重點策略之一，透過數位化的優勢與新富客群建立更緊密的互動，共同達成財富管理的目標。憑藉here for good的品牌承諾，渣打銀行也將不斷投資並深耕台灣市場。