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影響台灣企業ESG評級指標 中華信評點出3因素

經濟日報 / 記者齊瑞甄／台北即時報導

華信評今表示，台灣企業面臨的環境風險略高於全球企業平均水準，並點出包含「氣候變遷風險」、「廢棄物與污染」以及「衛生與安全」三風險，為影響台灣企業信用結構的主要風險因子。

去年10月標普全球評級出版《信用評等中的環境、社會、治理原則方法論》，標普全球評級台灣子公司中華信評首次出版跟受評企業相關的ESG指標報告書，今舉行線上媒體記者會。

中華信評表示，風險因子之一「氣候變遷風險」，主要是多數受評之製造業，以及景氣循環性高之交通運輸業為能源密集型企業，台企普遍面臨較高的氣候變遷風險；且由於以能源成本對營收比來看，建築材料、化學以及景氣循環性高、交通運輸業公司能源密集度最高。

此外，「廢棄物與污染」部分，中華信評解釋，製造業亦面臨龐大壓力，原因在於對塑膠與電子產品所造成之污染的疑慮升高，無論前述的塑膠與電子產品，用於自有品牌的產品還是其客戶品牌的產品。

「衛生與安全」部分，若未能嚴密監測安全標準，則部分化學公司的衛生與安全標準恐將受其員工與社會的質疑，加上資產集中度問題，恐將使前述化學公司的信用結構受到顯著影響。

中華信評企業評等部首席分析師許智清表示，ESG因素涉及企業自身與自然、社會環境以及公司治理品質之間的相互影響，但並非所有ESG因素都會對信用品質與評等產生重大影響。中華信評對ESG信用因素的定義是，能夠對受評實體或所發行之債券產生顯著信用影響。

許智清表示，面臨環境風險之企業偏向能源密集型製造業、運輸業務等，因其產業結構，導致受評企業的環境信用指標略為弱於全球企業。此外，環境因素在受評之化學、鋼鐵、建築材料以及景氣循環性高之交通運輸業的信用結構中，為略偏負向的因素，其他受評企業則也可能面臨日益升高的風險。

由於全球品牌企業對於大幅減少其供應鏈之碳排放的呼聲逐漸升高，對於在氣候目標方面較為落後的台企而言，競爭力恐將面臨風險。

華信 ESG 氣候變遷

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