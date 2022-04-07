合庫創新家庭福利信託X長照金融管家 打造信託雙引擎

合作金庫（5880）打造推動「信託2.0」雙引擎，推出「家庭福利信託x長照金融管家」創新服務，以「家庭福利信託」達到家庭成員間的照顧支持，再搭配「長照金融管家」的長照費用金流服務，將長照機構納入信託生態圈，實踐全方位信託服務。

合庫表示，「家庭福利信託」是以「家庭」為單位，從「家庭」角度思考，依照每個家庭不同的結構量身訂作契約內容，將各家庭成員需求，包括生活、教育、醫療、居住及扶養等需求，以母子契約的方式廣納入「家庭福利信託」契約，運用自益信託及他益信託的交互搭配，達到對家庭各個成員預作每一階段人生準備 。

「長照金融管家」則是合庫首創以信託專戶自動給付居家服務費用的服務，解決客戶接受長照服務時付款不便的困擾。「長照金融管家」是由合庫、信託契約客戶、長照業者三者共同構成，客戶在簽訂信託契約時，可事先約定以信託財產支付長照相關費用，不需檢附收據正本親自來銀行申請相關款項，在合庫與長照業者雙方建立安全保密的機制下執行資訊流的串接，藉由電子資料交換機制，讓客戶在長照費用支付部分更為簡便，減少逐月繳費的麻煩。

合作金庫雷仲達董事長表示，高齡化及少子化的影響，使得家庭的功能式微，家庭成員無法從家庭中得到應有的支援，以致社會問題層出不窮，期待透過「家庭福利信託」來建立「家庭金庫」，更希望「家庭福利信託」成為「家庭風險管理手冊」，不僅為自己的將來，也為其他家庭各成員事先規劃，避免風險事件發生時，家庭成員應變不及。

本次合庫攜手全台擁有13個服務據點的「台灣受恩」長照集團，建立「長照金融管家」系統，台灣受恩董事長劉庭軒表示，集團創立以來至今與超過250家長照機構合作，已服務超過2.5萬人次，在第一線看過許多家庭因為老人安養及長照問題造成家庭失和、也看過很多長輩將一輩子賺來的財富傳承給下一代後卻無人願意奉養的狀況，本次與合作金庫的合作不但能讓長輩的安養資金專款專用，另外還能協助長照機構減少收款業務，降低人力成本，讓機構能將重心專注於照護長輩。

有多年「健康照護暨生技醫療產業」服務經驗、並擔任衛福部長照講師的PwC執業合夥人蔡晏潭會計師指出，合庫與台灣受恩的合作展現了民眾、金融機構與長照單位的三贏模式，對民眾來說，安養信託不只保障退休後自己與家人的長照生活無憂，更免去奔波付款、請款的麻煩，同時避免家人為了管理長輩資產衍生出紛爭；對金融機構來說，解決年長者與長照機構金流問題，可讓安養信託的服務更全面，有助於推廣信託服務與拓展異業合作機會；對長照機構來說，可節省補助文件蒐集時間，掌握金流情形與提升營運的健全度。