非投資等級債與新興市場債 迎資金淨流入

美國近期經濟數據顯示通膨仍偏高，聯準會官員近來對升息政策也持續釋出談話，市場持續消化相關訊息。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周債市資金流向分歧，包括非投資等級債與新興市場債皆迎來資金淨流入，其中非投資等級債單周淨流入約20.3億美元；此外，投資等級債則是淨流出約26.1億美元，年初至今已累計流出264億美元，為三大債市中累計淨流出最多者。

安聯投信表示，數位美國聯準會官員於過去一周內對升息釋出一致的訊息，認為在美國現階段的通膨與經濟狀況下，聯準會應採取有效的貨幣政策；與此同時，持續發展的地緣政治動盪也使市場風險情緒上下波動，並使市場情緒指標－美國10年期公債殖利率單周呈高檔區間震盪走勢，最後收在約2.37%左右水位，並使全球公債相關資產單周多收黑。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著美國聯準會正式啟動升息、釋放未來可能在升息同時開始縮減資產負債表等訊息，市場情緒受到影響、持續消化反映相關預期，並使美國10年期公債殖利率今年來出現數次明顯走升；回顧從年初至今，美債殖利率已走升了逾100個基點，近期來到2.3至2.5%的相對高位間，整體呈震盪走升態勢。

謝佳伶表示，隨著美債殖利率持續走高，全球主要債券指數今年以來大多呈現負報酬，其中又以新興市場的非投資等級債以及主權債為受到影響較大者。在已開發市場部分，美國債券普遍表現較歐洲同類資產為佳；其中值得注意的是，存續期較短的美國短年期非投資等級債指數不但較美國投資等級債更為抗跌，表現也接近傳統的避險型資產－美國10年期公債，為主要債券中相對抗跌者。

謝佳伶指出，美國短年期非投資等級債在年初至今之所以有較為穩定、抗跌的表現，主要的原因之一便為因存續期較短，與一般投資級債相較承受了更少的利率風險；其次，雖然今年以來全球市場受到各式變數與雜音影響，但美國經濟目前仍維持穩健成長，並使企業手頭上有充裕的現金、可更快的贖回債券償清債務，不但減輕了借貸成本因利率走升對相關資產價格的影響，也讓投資於相關短年期非投資等級債的資金可更快被釋出，進而讓投資人可以進行再投資、追求具更加收益的債券標的。

謝佳伶表示，不論從市場預期以及聯準會官員釋出訊息來看，今年應會正式進入升息循環中、美國公債殖利率也應會震盪走高，接下來的利率風險應特別留意；此外，面臨偏高的通膨狀況也使債券資產可提供讀收益格外重要，故建議在投資固定收益產品時，宜首重可對抗利率風險、並具較佳收益的標的，並可進一步聚焦信用評等相對較佳（B、BB級）的美國非投資等級債，進一步降低潛在信用風險，在追求收益的同時，也致力於達到資本保護的目標。