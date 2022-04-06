兆豐銀挺文創 主辦誠品25億元聯貸案、超額參貸1.2倍
兆豐銀今天宣布，由兆豐銀統籌主辦並擔任管理行的誠品生活共25億元聯貸案，在今天簽約，超額認購參貸達1.2倍，最終以推案金額25億元簽約，顯見銀行團對於誠品生活的發展深具信心。
兆豐銀行今年首季已取得超過千億元台幣之主辦權，奪下國銀聯貸冠軍。
這次25聯貸資金，主要做為支應誠品（2926）明年將開幕的新店裕隆城嶄新大店及其他新展店裝修費用，並適時充實中期營運週轉金。
誠品生活2017年起啟動全通路轉型布局，陸續推出全新會員制度、CRM、APP及自建電商平台「誠品線上eslite.com」，今年起將打造台灣為全通路基礎建設最完善基地，實現線上線下流量互導共生關係，把握會員經濟為核心獲利營運模式，開拓多元社區文化生活，擘建以誠品相關營業範疇為圓心之文化生活生態圈。
面對後疫情經濟消費習慣變化，誠品生活進化成為虛實融合營運模式，積極採取「大小並行」模式持續展店。
「大」為強化都會大型店獲利動能，結合書店、商場、美食餐飲、運動、劇場等多元體驗，提供在地民眾新的休閒娛樂選擇。
「小」則規劃於全台設立具擴散滲透力、模組化營運的社區創新店，結合閱讀、生活、藝文特展及餐飲空間，深入民眾日常生活，推升在地生活消費動能。
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