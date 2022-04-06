台北匯市爆量挫跌、盤中貶破28.8元 匯銀主管深入分析

受到聯準會恐鷹派升息並迅速縮表的利空消息衝擊，台北股匯今（6）日雙雙下挫。匯銀主管估計，熱錢一天匯出約8億美元，新台幣匯率終場貶值6.5分，收28.77元，連三貶並為逾一年四個月新低；因外資、出口商與中央銀行等買賣力道集結，匯市今日一天便爆出21.83億美元的成交巨量。

美國聯準會（Fed）理事布蘭納德周二表示，Fed將有條理地升息和迅速縮減資產負債表，市場認為Fed準備變得更加激進，美股四大指數齊跌，影響所及，外資今天賣超台股近270億元，股價指數收盤大跌逾百點，熱錢源源不絕匯出下，新台幣匯率盤中貶破28.8元，最低落於28.815元，最多貶值1.1角。

不過，隨新台幣匯價跌深，出口商便進場拋匯，中央銀行也進場調節、提供美元流動性，加上一家外資逆勢匯入，使新台幣匯率貶勢縮減，最後貶值6.5分，以28.77元作收。

展望後市，匯銀主管分析，雖然熱錢出走潮方興未艾，使新台幣匯率貶勢未止，但匯價跌至28.8元價位時，出口商與央行都進場拋匯，抑制新台幣貶勢，以此研判，新台幣匯率短期內將維持緩貶格局。近期影響新台幣匯率走勢的變數有三，包括聯準會即將公布的會議記錄、熱錢動向，以及央行守匯態度。

觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期目標價由28.65元下修至28.7元附近，顯示海外法人研判，新台幣匯率短期內仍易貶難升，但大幅貶值機率不高，估計短期內，新台幣匯率將介於28.6~28.9元區間波動。

匯銀主管說，新台幣匯率能否止穩，出口商扮演很關鍵的角色，先前一段時間，新台幣匯率迅速貶值，出口商惜售美元是主因之一，隨著新台幣匯價貶至28.8元，出口商進場拋匯意願明顯提升，未來是否持續出脫美元變現，是市場的觀察重點。

另外，今年國內有輸入性通膨壓力，新台幣匯率若過度貶值會助長通膨火焰，央行對新台幣匯率貶值的容忍底線，也是影響新台幣匯率後續走勢的重要變數。