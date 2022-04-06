產險業也拚防疫 這類人持「陰性證明」才能進公司

國內疫情多點延燒，連續多日本土病例飆破百例，因應這波疫情升溫，產險業者今（6）日啟動防疫新措施，如和泰產險針對業務需求，外部訪客需提供1日內快篩陰性證明，方得進入公司。

和泰產險表示，除要求同仁上班時間務必配戴口罩、勤洗手，每日上午、中午量測體溫，加強工作期間接觸物品表面的清潔消毒作業等個人防護措施外，總公司外部訪客一律於13樓櫃台填寫「防疫實名制登記表」，由櫃檯人員通知承辦窗口後，方得前往會客區，且不得進入內部辦公室，若因業務需要，需提供1日內快篩陰性證明。

和泰產險亦鼓勵全體同仁盡速完成三劑疫苗接種，以加強自身保護能力，且已提前分好A、B組上班人員名單，並依照政府防疫政策滾動式調整，必要時將啟動分流上班。

因應近期疫情升溫，新安東京海上產險提出五項防疫升級措施，首先是會議必須全程戴口罩，保持社交距離；再者是合作夥伴或合作廠商改使用視訊會議或電話會議溝通。

第三，減少非業務必要的跨場域移動，鼓勵人員採用零接觸傳遞文件；第四，啟動辦公場域居家辦公分流措施；第五，新安東京海上產險籲請同仁避免參與各種大型的群聚活動。