快訊

今年首颱「馬勒卡」最快明天生成 對台天氣影響曝光

台灣下一步？蔡總統：非放任病毒肆虐的「與病毒共存」

產險業也拚防疫 這類人持「陰性證明」才能進公司

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

國內疫情多點延燒，連續多日本土病例飆破百例，因應這波疫情升溫，產險業者今（6）日啟動防疫新措施，如和泰產險針對業務需求，外部訪客需提供1日內快篩陰性證明，方得進入公司。

和泰產險表示，除要求同仁上班時間務必配戴口罩、勤洗手，每日上午、中午量測體溫，加強工作期間接觸物品表面的清潔消毒作業等個人防護措施外，總公司外部訪客一律於13樓櫃台填寫「防疫實名制登記表」，由櫃檯人員通知承辦窗口後，方得前往會客區，且不得進入內部辦公室，若因業務需要，需提供1日內快篩陰性證明。

和泰產險亦鼓勵全體同仁盡速完成三劑疫苗接種，以加強自身保護能力，且已提前分好A、B組上班人員名單，並依照政府防疫政策滾動式調整，必要時將啟動分流上班。

因應近期疫情升溫，新安東京海上產險提出五項防疫升級措施，首先是會議必須全程戴口罩，保持社交距離；再者是合作夥伴或合作廠商改使用視訊會議或電話會議溝通。

第三，減少非業務必要的跨場域移動，鼓勵人員採用零接觸傳遞文件；第四，啟動辦公場域居家辦公分流措施；第五，新安東京海上產險籲請同仁避免參與各種大型的群聚活動。

產險 疫情

延伸閱讀

基隆市警局群聚結束全員恢復上班 千警仍要每周2次快篩

台產驚傳1內勤員工確診 接觸同事全面快篩啟動居家辦公

高雄港提供5045劑快篩試劑 回收近8成均陰性

虛驚...桃園市政府快篩5人陽性 再做PCR確認為陰性

相關新聞

台北匯市爆量挫跌、盤中貶破28.8元 匯銀主管深入分析

受到聯準會恐鷹派升息並迅速縮表的利空消息衝擊，台北股匯今（6）日雙雙下挫。匯銀主管估計，熱錢一天匯出約8億美元，新台幣匯...

第2季投資留意3變數 銀行估美升息採溫和作法

凱基銀行今公布第2季投資展望，提醒投資人應留意3大變數，包含俄烏戰爭導致供應鏈持續緊縮、通膨與美聯準會縮表規模，並預估聯...

台產驚傳1內勤員工確診 接觸同事全面快篩啟動居家辦公

國內確診案例近期迅速攀高，這波疫情燒向金融保險業，台產（2832）今（6）日公告，接獲衛生單位通知有一位內勤同仁經PCR...

遠銀Bankee關愛流浪貓狗 攜客戶陪浪浪找家

每年4月4日除了兒童節外，還是「世界流浪動物日」毛小孩的日子，然而受到新冠疫情影響，流浪貓狗的相關認養活動更是舉步維艱。...

永豐衝數位轉型 升級線上金融推小富翁養成計劃

永豐銀行（2890）衝刺數位轉型，利用熱門社群即時通訊軟體，建構一站式線上金融旅程體驗。永豐銀行表示，旗下LINE官方帳...

兆豐主辦誠品生活25億聯貸案 支應新店裕隆城裝修費用

由兆豐銀行（2886）統籌主辦並擔任管理銀行，誠品生活股份有限公司（2926）新台幣25億元聯合授信案，籌組完成，並於2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。