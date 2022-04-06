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新台幣收貶28.77元 創前年12月以來新低

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導

股匯雙殺！台北股匯今(6日)雙雙下挫，在國際美元續強下，新台幣兌美元今早盤就突破28.800元兌1美元上方，但在出口商賣壓力道下，收盤貶幅收斂，終場以28.77元、貶值6.5分作收，創前年12月1日以來新低價位。台北外匯經紀公司成交量為14.56億美元。

台股今天開盤跌逾200點，盤中跌點收斂，最終收在17522點，跌103點。新台幣兌美元今以28.75元貶4.5分開盤，盤中最高為28.715元，最低為28.815元。

匯銀主管表示，國際美元昨持續偏強、美債殖利率走升下，新台幣兌美元早盤被帶動至28.800元上方，但盤中出口商賣壓頗大，「28.800元關卡沒有站穩太久就被打下來了」。

匯銀主管指出，外資今日偏向匯出，但匯出力道不及出口商，下午外資就逐漸收手，加上央行也不希望貶值速度太大，盤中及盤末在28.800元上方會有適度調節的動作，終場以以28.77元、貶值6.5分作收。

匯銀主管認為，28.800元上方價位，短線應不會太快突破，恐須一段時間盤整，短線預估都將呈現緩貶格局，未來要觀察後續聯準會動作，聚焦週四聯準會公布會議紀錄，若未比市場想像的更鷹派，國際美元指數若持續走強至100以上，新台幣就可能續貶，目前持續在28.800元關卡盤整，若聯準會決策更鷹派，不排除續貶至29元價位。

新台幣 聯準會 外資

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