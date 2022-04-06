第2季投資留意3變數 銀行估美升息採溫和作法

凱基銀行今公布第2季投資展望，提醒投資人應留意3大變數，包含俄烏戰爭導致供應鏈持續緊縮、通膨與美聯準會縮表規模，並預估聯準會接下來升息的速度與幅度可能不會是又急又猛，較大可能採邊升息、邊觀察的溫和作法。

凱基銀行表示，美聯準會3月決議升息一碼，正式開啟升息周期，也留下5月縮減資產負債表的承諾，提醒投資人第2季投資應重視3大變數，分別是俄烏戰爭能源、金屬、農產品出口不順導致供應鏈持續緊縮，原物料短缺造成通膨的影響，加上聯準會縮減資產負債表的規模等。

凱基銀行認為，俄烏戰爭與俄羅斯遭到經濟制裁，已造成基本金屬、能源及農產品等原物料價格大漲，後續市況須視戰事發展與替代來源開發順利與否而定，第2季高價震盪的可能性較大。拉美地區也以礦產、原油及農產品為出口大宗，短期內有替代俄羅斯出口短缺的利多，建議成長積極型投資人可留意拉丁美洲、礦業、農業、原物料投資機會。美國可能會加速與伊朗、委內瑞拉外交及經濟和解，增加兩國石油出口，以緩和俄羅斯留下的供給缺口，即使油價趨於下跌，都應留意替代能源、綠能等長期趨勢，況且其今年來股價已率先回跌，可採長線分批或定期定額布局。

美升息部分，凱基銀行認為，利率點陣圖透露今年剩餘6次利率會議，每次都將升息一碼，明年也有3到4次升息機會，不過美國第2季貨幣政策重點可能轉向縮減資產負債表的規模，估計當5月聯準會公布縮減資產負債計畫後，會以推算每收回多少資金等同升息一碼的效果，或每隔幾個月的縮表等同一次升息，同時考量升息與縮減資產負債表後，可能調降今、明兩年的預期升息幅度，所以美聯準會升息的速度與幅度可能不會像部分市場分析人員所預期的又急又猛，反而有較大可能採取邊升息、邊觀察的溫和作法。因此，預估第2季美國長短天期公債殖利率不容易再出現急升走勢，投資等級債是較佳的投資標的。

凱基銀行也表示，建議保守穩健型投資人可以評等較佳的投資等級債，及受惠於升息且價格波動較低的公用事業類股作為投資首選，至於成長積極投資人可就科技、民生必須消費、非必須消費如奢侈品、3C電子等著手布局。